Skal ha tatt tak i måke og slengt den hardt i bakken slik at den døde

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 68 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder blant annet på at han skal utøvd vold mot dyr. Dette ved at han 25. april i fjor, omkring klokken 12.30, i Sandnes sentrum skal ha tatt tak i en måke og slengt den hardt i bakken slik at den døde.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Fredag 25. desember 2020 klokken 21.35 i Industrigata i Sandnes, skal han ha ført en bil til tross for at han ved Sør-Vest politidistrikts vedtak av 27. august 2020 hadde fått tilbakekalt førerretten for vedkommende gruppe av motorvogner.

Tirsdag 25. mai i fjor klokken 17.35 i Vågsgata i Sandnes, skal han også ha ført en bil til tross for at han ved Sør-Vest politidistrikts vedtak av 27. august 2020 hadde fått tilbakekalt førerretten for vedkommende gruppe av motorvogner.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 2. februar i år.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]