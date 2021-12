Politiet skriver på Twitter at de har fått melding om at en grå VW Caddy, varebil, er stjålet i forbindelse med et innbrudd i løpet av natten.

Dette skal ha skjedd i Koppholen, i Sandnes.

Registreringsnummeret på varebilen er VH55101.

Politiet på vei til Koppholen for åstedsbefaring.

Ved eventuelle observasjoner av bil, ring 02800, oppfordrer politiet på Twitter.