Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 27 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 173.903 kroner som har sin bakgrunn i skyldig moms og skatt.

27-åringen har drevet et firma i Sandnes innenfor bransjen andre post- og budtjenester som et enkeltpersonforetak.

«Poenget er at saksøkte i august 2020 opplyste å ikke kunne betale. Han har bare betalt ett beløp etterpå. Bortsett fra denne enkeltstående betalingen har skattegjelden økt. Samlet sett finner retten derfor at han har betalingsudyktighet, ikke betalingsvegring. Utleggsforretningene er for gamle. Skatten burde foretatt ny utleggsforretning før begjæringen. Eiendomsregisteret, løsøreregisteret og motorvognregisteret ble undersøkt i forbindelse med innsending av konkursbegjæringen 19.11.21, uten at det ble avdekket noen verdier. Samlet sett er det mest sannsynlig at saksøkte er i underbalanse, det vil si at skyldnerens gjeld er større enn hans aktiva. Det er ikke noe som tilsier at mangelen på betalingsevne er forbigående. Det er ikke eiendeler som gjør at han kan dekke forpliktelsene sine. Vilkårene i § 61 er derfor oppfylte», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. februar neste år.

