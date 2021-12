Velværefirma ble tvangsavviklet

Det var firmaet JP Group AS som ble tvangsavviklet i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at foretaksregisteret har 09. oktober i år underrettet Sør-Rogaland tingrett om at melding om oppløsning av JP Group AS ble registrert 23. september i fjor, men at melding om endelig oppløsning etter aksjeloven § 16–10 ikke er mottatt.

«Retten har tilskrevet selskapets styre og bedt om en redegjørelse for årsaken til at melding om endelig oppløsning ikke er innsendt. Retten har intet hørt fra selskapet. Det er ikke gitt melding til Foretaksregisteret om at mangelen er rettet. Siste årsregnskap innkom Regnskapsregisteret 29. juli 2020. Da selskapet ikke har besvart henvendelser fra Foretaksregisteret eller tingretten, legger retten til grunn at selskapet ikke selv gjennomfører avviklingen. Retten antar derfor at særlige grunner taler for å overta ansvaret for avviklingen. Vilkårene etter aksjeloven § 1,6-14 (1) nr. 1 er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

JP Group AS har holdt til i Tananger og har drevet med velvære og velværeprodukter.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. januar neste år.