Tre menn fikk bank av bole-type

Den 29 år gamle mannen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Hendelsen fant sted utenfor et utested på Jæren 22. august i fjor, omkring klokken 23.40.

29-åringen forklarte i retten at han vet at han banket opp noen mens han var på baren denne kvelden, uten at han kan si hva som var foranledningen til dette.

Ifølge dommen fra Sandnes tinghus har beskrevet seg som svært full ved anledningen og at han i liten grad husker hva som skjedde. Han har likevel erkjent straffskyld for de tre voldstilfellene.

En av de fornærmede har forklart at han satt ved et bord ved barens uteservering da tiltalte kom bort til bordet og slo ham i ansiktet med knyttet hånd slik at han falt av stolen han satt på og havnet på gulvet. Fornærmede har forklart at slaget kom helt overraskende, «ut av det blå».

Skallet

En av de andre fornærmede har forklart at han var til stede på uteområdet da han så at tiltalte slå etter en bartender. Da vedkommende gikk bort for å ta vekk bartenderen, skallet 29-åringen ham i ansiktet.

Den tredje fornærmede forklarte at han ble angrepet da han forsøkte å roe ned gemyttene og at han selv ble sparket i ansiktet.

Da politiet kom hjem til ham om formiddagen neste dag ble det funnet en rekke ulike ampuller med dopingmidler, totalt 210.000 milligram med virkestoff.

29-åringen forklarte i retten at han har drevet med kroppsbygging i mange år, og at dopingmidlene som omfattes av beslaget er kjøpt i utlandet, skaffet til veie via andre, og er i all hovedsak ment til eget bruk.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten det skjerpende at volden ble utført nattetid på offentlig sted med mange personer til stede.

«Det at tiltalte utøvde vold mot tre ulike fornærmede viser også alvoret i saken. Sterke allmennpreventive hensyn taler for en streng straff», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på 29-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen fengsel i 120 dager og han ble også dømt til å betale 8000 kroner i saksomkostninger.

