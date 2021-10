Mann kjørte over rundkjøring – må betale 58.000 kroner i bot

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. februar i år omkring klokken 02.15 kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 03.15 viste en promille på 2,41.

Retten kom til at dette måtte anses for å være en betydelig promille, noe som i seg selv øker faren for alvorlige personskader og død.

«I skjerpende retning legger retten også vekt på at siktede mistet kontroll over bilen, og at den etterlot seg væske og bildeler i veibanen. Bilen hadde dessuten skader på venstre side av støtfangeren foran, og begge hjulene på bilens venstre side var punktert. Siktede kjørte tvers over en rundkjøring i forbindelse med uhellet. Etter rettens syn kunne utfallet lett ha blitt mer alvorlig», heter det i dommen.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge noe vekt på 24-åringens tilståelse og dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager.

Sør-Rogaland tingrett viste også til at 24-åringen har en brutto månedslønn på 38.000 kroner. Ut fra dette kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 57.000 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i to år og tre måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

