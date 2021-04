Skal ha hatt 23 gram marihuana og skjelt ut politiet

Saken mot den 25 år gamle mannen skal opp i Stavanger tingrett 11. mai. Tiltalen lyder blant annet på at han like over midnatt 19. august skal ha oppbevart 23 gram marihuana på Storhaug i Stavanger.

25-åringen må også svare for en voldsepisode som skal ha funnet sted i luftegården på et fengsel i distriktet. Her skal han sparket og/eller slått en mann gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

15. oktober i fjor skal han ha vært i sentralarresten i Oslo, og da en politibetjent tok kontakt med ham for å høre om han ville avgi forklaring, skal han ha kalt politibetjenten for stygge ting.

Det er også tatt ut en tilleggstiltalebeslutning mot 25-åringen. Den lyder på at han 6. august i fjor skal ha oppbevart 27,57 gram ecstasy i Kristiansand.

