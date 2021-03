Like før klokken halv to natt til tirsdag mottok Sør-Vest politidistrikt en melding om at flere personer sloss i Langgata i Sandnes.

– Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på tre personer. Det er ikke meldt om skader på noen av de involverte, skriver dem på Twitter.

Det skal ha oppstått et basketak på grunn av en uoverensstemmelse mellom flere personer.

– En person blir anmeldt for besittelse av kniv og narkotika, skriver politiet og legger til at alle ble bortvist fra Sandnes sentrum.