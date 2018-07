Overrasket Ingebrigtsen fikk sparken i Rosenborg

Rogalandsavis

Også assistent Erik Hoftun er ferdig. Akademidirektør Rini Coolen overtar inntil videre som hovedtrener, med Trond Henriksen som assistent.

Koteng ville ikke svare på hva Ingebrigtsen hadde gjort galt siden han mister jobben.

– Vi er ute etter hva som kan gjøres bedre, og vi tror vi har tatt ut potensialet til Kåre. En trener må ha minst tre nivåer: Fagmann, leder og pedagog, og på alle de feltene ønsker vi å bli bedre, sa Koteng, som fortalte at Ingebrigtsen fikk beskjeden i halv fire-tiden torsdag.

– Han ble overrasket, sa han.

Det ble de fleste andre også, da den sensasjonelle nyheten ble meldt av rbk.no. Det skjedde dagen etter at Ingebrigtsen førte laget til 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen i en dramatisk returkamp mot islandske Valur.

Ingebrigtsen ledet torsdagens Rosenborg-trening, men i halv seks-tiden la klubben ut meldingen som sjokkerte norsk fotball: «Rosenborg Ballklub har besluttet at Kåre Ingebrigtsen fratrer som hovedtrener i Rosenborg med umiddelbar virkning».

Etterlyser utvikling

Koteng forklarte avgjørelsen på en pressekonferanse på Brakka torsdag kveld.

– Selv om vi har hatt gode resultater, faktisk på grensen til Nils Arne-tiden, synes vi i styret at utviklingen har vært litt for dårlig. Vi ønsker å utnytte momentet når vi har god stim og solid økonomi til å løfte Rosenborg til neste trinn. Ambisjonen er å ta ut maks av hva klubben greier, og i den vurderingen havnet vi på at Kåre måtte gå, sa han.

– Spillerne er litt overrasket over at det skjedde. Kåre er en populær mann og lett å like, og spillerne har ikke vært en pådriver for dette. Det har vært styret, fortsatte Koteng, som bedyret at man ikke har jobbet med en annen trener.

– I stedet har vi sett internt. Vi begynte med det i morges, og vi har engasjert Trond Henriksen som hjelpetrener og Rini Coolen som hovedtrener i det korte bildet.

Han åpnet for at endringen ikke umiddelbart slår positivt ut.

– Selv om lag ofte får kortsiktig energi av å skifte trener, er vi opptatt av den langsiktige effekten. Vi tar en risiko, og det er ikke sikkert at resultatene blir bedre i høst eller neste år, men vi tror det vil bygge en bedre grunnmur slik at vi over tid tjener på det sportslig.

Brutale krav

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for nesten akkurat fire år siden.

21. juli 2014 ble han i første omgang ansatt på prøve for fire måneder etter at Hansen fikk sparken. Under Ingebrigtsens ledelse gjorde laget det bra, og han fikk fast ansettelse. Han var to dager fra å runde fire år i jobben.

Rosenborg er i øyeblikket på 2.-plass i eliteserien to poeng bak ledende Brann. Det virker brutalt at en trener må gå etter merittene «Brutter'n» kan vise til.

– Å være leder i Rosenborg er veldig krevende, sa Koteng bekreftende til det.

RBK møter Celtic i 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen neste uke, med returkamp på hjemmebane uken etter. I eliteserien er det pause til 4. august. Da spiller Rosenborg byderby mot Ranheim, altså under ledelse av Coolen.

