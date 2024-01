Spesielle hedersgjester på Ledaal: – Vil høre mer om deres planer

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Sissel Knutsen Hegdal flytter den tradisjonelle nyttårsmottakelsen i regi av Stavanger kommune tilbake til Ledaal, etter at hennes forgjenger de siste årene har brukt Stavanger konserthus til tale, utdeling av kulturpris og heder av byens mest suksessfulle idrettsprofiler. Dagen er imidlertid ikke den samme.

– I år skjer mottakelsen torsdag 4. januar, for å ta hensyn til de mange innspillene vi har fått om at det er utfordrende å forberede arrangementet og få ekstra personal til stille 1. nyttårsdag, idet det for mange vil legge en demper på familiefeiringen nyttårsaften. Stavanger har som eneste storby hatt nyttårsmottakelse 1. januar, sier Hegdal til RA.

Hun håper endringene blir godt mottatt, og vil ta hensyn til reaksjonene i planlegging av framtidige nyttårsmottakelser.

Inkludering tema

Listen av spesielt inviterte deltakere blir også noe annerledes i år, og temaet for mottakelsen er inkludering.

– Jeg ønsker å nå ut til de innbyggerne som tradisjonelt ikke har deltatt på Stavanger kommunes nyttårsmottakelse. Jeg har invitert representanter fra en rekke aktører og tiltak, som Attende & Allservice, «Godt gjort» ved Bergeland videregående skole, «Helt Med», Superlaget Hundvåg Håndball, Superlaget Stavanger Oilers og andre. Jeg gleder meg til å gi disse flotte representantene for inkludering en ekstra oppmerksomhet ved inngangen til det nye året, og høre mer om deres planer fremover, sier ordføreren.

– Gleder meg veldig

Knutsen Hegdal overtok ordførerkjedet etter høstens valg, ble formelt valgt av bystyret 23. oktober. I tillegg til nyttårstale er faste punkter på programmet utmerkelse til årets Stavanger-kunstner og utdeling av utmerkelser til årets ildsjel og til idrettsutøvere som ble norske eller internasjonale mestere forrige år.

– Det gleder jeg meg veldig til! Vi har enormt mange talentfulle idrettsutøvere i Stavanger, som er utmerkede ambassadører for kommunen vår. Som tidligere svømme- og fotballmamma gjennom mange år så er jeg godt kjent med den omfattende innsatsen på mange ulike områder som ligger bak gode idrettsprestasjoner, sier Hegdal.

– Ett av høydepunktene

Hun legger vekt på at en viktig oppgave for Høyre og de andre flertallspartiene i årene som kommer å tilrettelegge for gode treningsfasiliteter og arenaer, for å videreutvikle idrettssatsingen innen både bredde og elite.

– Og å dele ut kulturprisen er jo ett av årets høydepunkter, så det gleder jeg meg veldig til, sier ordføreren.

Ordførerens hilsen:

Her er teksten i videohilsenen fra ordføreren til Stavangers befolkning:

Kjære alle sammen!

Vi lever i en urolig tid. Her hjemme strever mange med å få endene til å møtes, samtidig som vi opplever krig og uro i mange deler av verden. Når verden rammes av kriser, så berøres også vi i Stavanger. Det blir enda viktigere å være en god venn og medmenneske, og å stille opp for hverandre.

Sammen skal vi hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider. Jeg er stolt av å være ordfører i en by med nesten 190 ulike nasjonaliteter. Det er viktig at alle innbyggerne i Stavanger føler seg trygge og ivaretatt, og at Stavanger er en god by å bo i for alle.

Vi har MYE å være stolt av i Stavanger. Vi leder an i den store energiomstillingen, samtidig som vi også er en levende havbruks – og jordbrukskommune. Vi har et fantastisk øyrike, en variert natur, vi er en rik kultur- og idrettsby, og vi har gode muligheter for både studier og spennende jobber. Og vi har enormt mange frivillige som engasjerer seg på mange ulike områder, og som hver eneste dag bidrar til å skape gode lokalsamfunn.

Mitt mål for 2024 er at vi sammen tar et krafttak for de mange som opplever ensomhet og utenforskap. Mange sliter med å takle stress og press fra ulike kanter.

La oss sammen skape et bærekraftig Stavanger. Økonomisk bærekraftig ved at flere kommer i arbeid og flere jobber lengre før de går av med pensjon. Sosialt bærekraftig ved at vi bevarer tillit og små forskjeller mellom folk. At vi inkluderer flere og unngår at grupper blir stående på utsiden. Og miljømessig bærekraftig ved at vi tar vare på klima og natur.

Jeg ser frem til å gripe mulighetene som ligger i det nye året vi har gått inn i – sammen med deg.

Riktig godt nytt år!

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører