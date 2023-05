Stort prosjekt: Dette skal skje med Vannassen

For selv om mye skal skje, og mye skal forandres rundt Vannassen, skal oasen som mange setter pris på, fortsatt være et flott friområde for nærmiljøet. Det forteller Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune.

Og gravemaskinene kommer ikke før til vinteren.

De to demningene, som er 220 meter lange, ble bygget i 1919. Planen til da gamle Hetland kommune var at Vannassen skulle fungere som drikkevann. Det varte ikke lenge. I 1936 ble vannverket nedlagt og naturen tok over. Vannassen er et godt brukt friområde både for mennesker, dyr og fugler.

Men demningene fra 1919 oppfyller ikke dagens krav.

– Kravene til demninger har blitt strengere med årene, og kommunen nå rett og slett oppgradere. Det er egentlig en enorm prosess, sier Ankarstrand.

Demningene må oppgraderes dersom kommunen vil beholde vannet.

– For å få til dette må vi tappe ut vannet fra Vannassen. — Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune

Dette skal skje

Derfor skal det bygges en fyllingsdam, som kommer til å bli kraftigere og høyere enn den er i dag.

– For å få til dette må vi tappe ut vannet fra Vannassen. Vi må sperre av store deler av området. Turgåere og andre som ferdens kommer til å få en stor omvei rundt, forklarer Ankarstrand.

Det må gå anleggsvei gjennom friområdet mellom riggområdet og anleggsområdet.

Arbeidet begynner til vinteren, og vil pågå ett år. Alt skal være ferdig tidlig 2025.

[ Sjarmoffensiv mot de mektigste i Stavanger-politikken ]

De to demningene til Vannassen oppfyller ikke dagens krav. I vinter skal demningen forsterkes, som betyr at de blir kraftigere og høyere. (Stavanger kommune)

En del vegetasjon nedenfor dagens dam må fjernes i forbindelse med arbeidet, men så mye som mulig av skog og vegetasjon blir spart. På utsiden av demningen blir det sådd gress.

I halvannet år har kommunen overvåket grunnforholdene rundt Vannassen.

Terje Rygh i smartbyavdelingen til Stavanger kommune forteller at det er satt ut ni sensorer som undersøker om det er erosjon i området og hvor mye avrenning det er fra Vannassen i grunnen.

Ankerstrand forsikrer om at det dammene er trygge, selv om de er gamle.

[ Advarer mot omreisende håndverkere som tilbyr tjenester ]

Dette blir nytt

Det vil fortsatt være tursti oppå den nye dammen, og stien vil fortsatt ha tilknytning til andre stier – som i dag.

Ved stien som går ned til Kristianlyst skole skal den gamle bekken åpnes opp igjen.

– Den skal renne cirka 300 meter ned mot Blåtoppveien før den legges i rør igjen. På sikt håper vi å kunne åpne mer av bekken, sier Ankarstrand.

Ved demningen vil det også komme akebakke, gapahuk og benker.

– Det skal bli minst like flott når arbeidet er ferdig. Så vil det nok ta litt tid før naturen «bretter» seg rundt området igjen, sier Ankarstrand.

Han forteller det er viktig for kommunen å beholde friområde så urørt som mulig.

– Selv om det er et omfattende prosjekt som skal gjennomføres, skal vi være forsiktige med trær og annen vegetasjon så godt som mulig, understreker naturforvalteren, som har jobbet med planene de siste seks årene.

---

Vannmassens historie:

Opprinnelig var Vannassen et lite tjern omgitt av myrområder og lynghei som lå på gården Auglend, som området fremdeles heter i dag.

I 1915 kjøpte gamle Hetland kommune tjernet og området omkring for å bygge et vannverk for å forsyne kommunens innbyggere med drikkevann.

Demningene sto ferdige i 1919, men i 1936 ble det slutt på vannverket. Vannet fra Vannassen hadde for dårlig kvalitet til å være drikkevann.

Rundt vannet var det åpent terreng og dyrket mark. Fram mot 1960-tallet ble det plantet skog i området. Senere er det kommet flere turstier, og lekeapparater i området, som i dag er et populært friområde.

Kilder: Stavanger kommune, Wikipedia

---