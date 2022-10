Åpnet Tretoppen lekeplass: Ordføreren lover flere slike

– Naturen blir en del av leken, og læringen, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) da hun åpnet den nye lekeplassen – Tretoppen lekeplass – ved Mosvatnet mandag formiddag.

Lekeplassen er nøye plassert rett i nærheten av Mosvangen camping. Ingen trær er felt. Apparatene er kledd i tre og ligner fuglekasser.

Ordføreren takket også elever for å ha bidratt med ideer til utformingen av lekeplassen. Noen av dem var en gjeng sjuendeklassinger ved Tjensvoll skole.

Åpning av Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet (Arne Birkemo)

– Bedre enn jeg trodde

– Vi har sendt inn flere forslag. Jeg synes det ble bra, sier Kristina Sandsmark.

– Jo da, det er bra. Men det var også litt hardt å krabbe over den metalltunnelen. Og så var det litt trangt, men kanskje det er beregnet på yngre barn enn oss, sier Rasmus Andersen.

– Det ble bedre enn jeg trodde. Man kjenner igjen noen av ideene vi sendte inn, sier Alva Emilie Førland.

Sjuendeklassingene sier de tar oppfordringen til ordføreren, og kommer tilbake til lekeplassen med venner og familie.

Det var møtt opp 100 elver fra Tjensvoll skole på åpningen. Etter ordfører-tale, Bli med-dansing og snorklipping fikk barna endelig leke på den nye lekeplassen.

Sekundet etter at ordfører Nessa Nordtun klippet den røde snoren, løp horden av barn til lekeplassen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tok seg god tid til å snakke med elevene fra Tjensvoll skole. Sammen med Rune Askeland (MDG), leder for utvalg for miljø og utbygging, fikk politikerne gode tips til flere gode uteområder. (Arne Birkemo)

Åpning av Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet (Arne Birkemo)

Stavanger kommune åpnet ny lekeplass ved Mosvatnet. Elever fra 7A ved Tjensvoll skole har vært med og bidratt med ideer til lekeplassen. Fra venstre: Kristina Sandsmark, Alva Emilie Førland, Hiva Raed, Johannes Wulff Andreassen Wick, Rasmus Andersen og Adharsh Dkandapani. (Arne Birkemo)

1 million turer hvert år

Ifølge Stavanger kommune er det én million turer rundt Mosvatnet hvert år.

– Det er utrolig kjekt å åpne denne lekeplassen, som ordfører er jo dette en av de kjekkeste oppgavene. Denne lekeplassen er spesiell. Den skal gå i ett med naturen så godt det lar seg gjøre. Det er én million turer rundt Mosvatnet hvert år. Jeg håper at mange får gleden av å leke her, både innbyggerne som bor i nærheten – og folk som er på besøk og går tur, sier ordføreren.

Lekeplassen ved Mosvatnet er en del av prosjektet «Kreative lekeplasser i Stavanger». Ordføreren lover enda flere lekeplasser av den samme typen.

– Stavanger skal være den beste byen for barn å vokse opp i. Denne lekeplassen er et viktig skritt for å bli enda bedre. Planen er å bygge flere lekeplasser av denne typen. Det er bevilget penger. Vi vil også satse på uteområder i barnehager og skoler. Nå blir det fullt kjør framover, sier Nessa Nordtun.

Ordføreren tok seg også god tid til å snakke med elvene fra Tjensvoll skole. Flere av dem benyttet sjansen til å komme med innspill.

– Ja, jeg har fått høre om fotballbaner som må få kunstgress i stedet for grus. Barna har mye på hjertet og er ikke redde for å gi beskjed, sier Nessa Nordtun med et smil.

Utvalg for miljø og utbygging-leder, Rune Askeland (MDG) var også til stede på åpningen.

– Jeg tenker umiddelbart at her må vi få opp en grillplass, for å unngå engangsgriller ved Mosvatnet, kommenterer han.