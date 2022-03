Sykkelundersøkelsen: - Veldig gledelig

Sykkelundersøkelsen for 2021 er klar, og tallene er absolutt positive, synes Stavanger kommune. Til tross for pandemi og mange på hjemmekontor er andelen som bruker sykkelen, sommer som vinter, stabil.

– Det er veldig gledelig at sykkeltallene er stabile. I år er det spesielt interessant at antall elsyklister øker markant, og at hele 24 prosent har en elsykkel. Å bruke sykkelen i hverdagen er effektivt og bra for både folkehelsen og miljøet, så vi skal fortsette å jobbe for at flere velger å bruke sykkelen til og fra jobb, butikken, trening og til andre gjøremål, sier Holger Pansch i Stavanger på sykkel til Stavanger kommunes nettside.

Undersøkelsen er gjennomført av Innsikt for Stavanger kommune, med 800 respondenter. Undersøkelsen har i tillegg blitt gjennomført i alle kommunene på Nord-Jæren.

Sykkelundersøkelsen gjennomføres annethvert år.

Dette er funnene:

Sykkelandelen er stabil: 23 prosent bruker sykkelen sin flere ganger i uken på vinterstid. På sommertid er tallet 35 prosent. Dette er en marginal nedgang på en prosent – i en tid som også har vært preget av hjemmekontor.

24 prosent har elsykkel: Det er en økning på sju prosent. Flere kvinner enn menn har elsykkel. 30 prosent av kvinnene i undersøkelsen sier de har elsykkel. Ifølge kommunen er elsyklene i ferd med å a over markedet.

87 prosent sier bilistene tar hensyn til syklister: I tillegg sier 83 prosent at syklistene oppfører seg fint i trafikken. Dette er et tegn på at vi er på vei til å få en god sykkelkultur i Stavanger, mener kommunen.

33 prosent oppgir at sammenhengende sykkeltraseer er viktig for å sykle mer: Dette har vært en viktig tilbakemelding i flere år, ifølge kommunen.

44 prosent er meget godt fornøyd med sykkelsatsingen til Stavanger kommune: Det er en økning på seks prosent siden forrige undersøkelse, og en økning på 23 prosent siden 2017.

63 prosent sier at politikerne bør satse mer på sykkel som transportmiddel.

