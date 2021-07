Dette er de mest populære studiene ved UiS

De fleste utdanningene ved UiS er vanskeligere å komme inn på i år enn i fjor.

21 av utdanningene ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i år høyere poenggrense, mens 5 har en lavere poenggrense, opplyser UiS i en pressemelding.

Populære nye studier

Nykommere på topp 10-listen er alle de tre nye utdanningene som er nye ved universitet i år. Bachelorgraden i toll og årsstudium i kommunikasjon deler andreplassen på listen. Årsstudium i sosiologi er også en nykommer.

– 2021 er et nytt rekordår for UiS og vi er svært glade for at så mange ønsker å studere hos oss. Vi treffer godt med våre nye satsinger. Halvparten av studiene på topp 10-listen er blitt opprettet de siste tre årene. UiS har framtidsrettede utdanninger og gode fagmiljøer som studentene etterspør, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King.

UiS Kommunikasjonsrådgiver Susanna King ved Universitetet i Stavanger. (Siri Pedersen/UiS)

Lange ventelister

Flere av utdanningene ved UiS har lange ventelister i årets nasjonale opptak, Samordna opptak. Til tollutdanningen er det over 2 400 søkere på venteliste. Totalt er det ventelister til 35 av utdanningene ved UiS.

Fire av de ti utdanningene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Størst økning i poengkrav fra i fjor har master i Data Science med en økning på 7,9 poeng fra 39,34 til 47,3.

Flest søkere per plass i landet - rekordmange får tilbud ved UiS

Ingen andre utdanninger i landet har flere førstevalgsøkere per studieplass enn den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS. Her kjempet hele 59 søkere om hver studieplass.

Dette er også det nest mest søkte studiet i antall førstevalgsøkere blant de totalt 1 324 studiene som tilbys gjennom Samordna opptak.

Nest flest søkere ved UiS har sykepleieutdanningen med 817 primærsøkere.

Totalt har 5054 søkere fått tilbud om studieplass ved UiS i høst i det nasjonale opptaket Samordna opptak, mot 5048 i fjor.

Høye søkertall til UiS: Om en liten måned ønsker UiS 5054 nye studenter velkommen. (Siri Pedersen/UiS)

Fortsatt mulig å søke studieplass

Oversikt over ledige studieplasser ved UiS finnes på Samordna opptak.

– Først-til-mølla prinsippet gjelder, det betyr at utdanningene forsvinner fra listen så snart de er fylt opp. Så her gjelder det å være raskt ute med å søke, oppfordrer King.

Svarfrist og ledige plasser Samordna opptak sendte ut svar på hovedopptaket 20. juli. Søkere som får tilbud om studieplass, må svare innen 24. juli for å beholde plassen.

Søkere som får nytt tilbud eller har blitt studiekvalifisert etter hovedopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket ca 29. juli.

---

Topp ti poengsnitt ved UiS

De 10 vanskeligste utdanningene å komme inn på ved UiS i 2021 (Utdanning - Poenggrense - Antall studieplasser)

1. Paramedisin, bachelor – 61,1 – 20

2. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor (ny i 2021) – 58,9 – 35

2. Kommunikasjon, årsstudium (ny i 2021) – 58,9 – 30

4. Kunst og håndverk, årsstudium – 57,8 – 10

5. Rettsvitenskap, bachelor – 55,4 – 60

6. Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor (ny i 2021) – 54,8 – 20

7. Industriell økonomi, femårig master – 54,4 – 45

8. Psykologi, bachelor – 53,8 – 64

9. Sosiologi, årsstudium – 53,3 – 30

10. Journalistikk, bachelor – 49,6 – 25

Topp ti antall søkere ved UiS

UiS-studier med flest førstevalgssøkere i Samordna opptak 2021 (Utdanning – Primærsøkere – Studieplasser)

1. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor (ny i 2021) – 2 064 – 35

2. Sykepleie, bachelor – 817 – 330

3. Økonomi og administrasjon, bachelor – 552 – 228

4. Psykologi, bachelor – 313 – 64

5. Sosialt arbeid, bachelor – 312 – 107

6. Rettsvitenskap, bachelor – 300 – 60

7. Barnevern, bachelor – 279 – 105

8. Paramedisin, bachelor – 274 – 20

9. Kommunikasjon, årsstudium (ny i 2021) – 228 – 30

10. Barnehagelærer, bachelor, heltid – 185 – 110

---