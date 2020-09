Slik jobbet politiet for å redde jente (1) fra flere overgrep

Mandag morgen delte Sør-Vest politidistrikt en tekst på sin Facebook-side, hvor de forklarer hvordan de gikk fram for å redde en ett år gammel jente fra flere overgrep.

Oddgeir Høyekvam, prosjektleder for Operasjon Spiderweb, har signert innlegget, og forteller at det hele startet med at en mann oppsøkte en politistasjon i distriktet i mai.

– Han hadde fått tilsendt videoer fra en bruker på Snapchat, og videoene viste overgrep mot et barn som lå på et stellebord. Brukeren hadde skrevet på norsk til mannen som oppsøkte politiet, og i et kort øyeblikk kunne man på en av videoen se ansiktet til overgriperen. Men hvem var mannen og hvor bodde han?

Operasjon Spiderweb ble umiddelbart kontaktet.

– Frykten var at en person i Norge gjennomførte overgrep og selv produserte videoene. Vi hadde ingen tid å miste, skriver Høyekvam på Facebook.

Pågrepet innen et døgn

Etter en rask, intens etterforskning ble Snapchat-brukeren identifisert. Høyekvam skriver at politiets kompetanse innen bevissikring på nett ble svært viktig, selv om han ikke kan gå mer i detalj enn det.

I tillegg hadde også politiet dialog med eksterne aktører, blant annet Snapchat og den aktuelle internett-tilbyderen. Deretter endte de opp med et navn og en adresse.

– Under ett døgn etter at politiet fikk tilgang til overgrepsvideoene, var en mann pågrepet av våre kollegaer i et annet politidistrikt. Etter først å ha nektet for overgrepene, innrømmet mannen etter hvert at han hadde gjennomført og filmet overgrep mot sin egen datter. Mannen er varetektsfengslet i påvente av rettssaken, skriver Høyekvam.

Mange tunge dager på jobb

Videre skriver Høyekvam at de som har overgrep mot barn som arbeidsområde har mange tunge dager på jobb.

– Det går nemlig ikke an å venne seg til å se bilder og videoer av det grusomme barn utsettes for. Det er likevel enkelt å motivere seg for jobben fordi arbeidet vi gjør kan ha så stor betydning for uskyldige barn. Det er dessverre mange overgrep vi ikke får avdekket, men denne jenta fikk vi heldigvis hjulpet, skriver prosjektlederen.

Operasjon Spiderweb er et prosjekt som startet i 2019 i Sør-Vest politidistrikt. Her jobber en dedikert gruppe etterforskere, jurister og analytikere med å forebygge, avdekke, etterforske og iretteføre seksuelle overgrep mot barn. Hittil har arbeidet ført til at 23 personer er domfelt, opplyser politiet på Facebook, og legger til at dersom noen sitter på informasjon Spiderweb bør kjenne til kan en kontakte 02800 eller kontakte Politiets nettpatrulje Sør-Vest på Messenger.