I Måltidets Hus i Stavanger fikk juryen smake på et enormt variert utvalg av ost, spekemat, sjømat, iskrem, sider og mye mer. Første delmål er nå nådd for 104 av de rekordmange påmeldte til Det Norske Måltid 2020. Det opplyses det om i en pressmelding.

– Det er alltid utrolig gøy å se hvor mange forskjellige godsaker som blir presentert under denne konkurransen. Jeg skjønner godt at det er vanskelig for juryen å måtte velge vekk noe av det, men da vet vi jo at de valgte delfinalistene har kommet med noe skikkelig spesielt, sier leder for Det Norske Måltid, Kristin Austigard.

Med nær 300 produkter har juryen fått smake på så mangt, og har fått velge mellom forskjellige varianter av liknende produkter, samt produkter med en fullstendig ny vri. Unike råvarer av høy kvalitet, samt inspirerende varianter av foredlede produkter - årets delfinalister har vist et bredt spekter av produkter.

Rogaland satser grønt

Videre i pressemeldingen opplyses det at Rogaland har hatt varierende påmelding de siste årene. I år slo de derimot virkelig til innenfor kategoriene «Årets grønne» og «Årets grønne foredlet». Av totalt 16 nominerte, åtte i hver kategori, tok rogalandsproduktene hele ni av delfinalistplassene.

– Det viser jo at det lønner seg å satse, og at man ofte får en god kultur for å skape noe nytt når andre i nærområdet gjør det samme, sier Austigard.

Årets grønne:

Smågrønt, Blomkarse mikrogrønt

Topp Sopp AS, Gråblå Østerssopp

Salsitas AS, Tomatillo

Gydas Jordepler, Æggeblomme (potet)

Sunde Gårdsutslag, Nansen (rød potet)

Årets grønne foredlet:

Litlestøl, Chillimarmelade

Sidds Gelato AS, Tindved sorbed med einerbær

Grønvik Gard, Cavalier

Gamletun Gaard, Flytende sommerhonnin

Produktinnovasjon og tradisjon

Det var mye som falt i smak blant juryen, både det tradisjonelle;

– Jul, påske og 17.mai på en gang, sier Gunnar Bakke, daglig leder Baker- og Konditorbransjens Landsforening ved forrige ukes evaluering.

Og det nyskapende;

– Her er det utallige muligheter til videre produktutvikling - et unikt produkt, sier Frode Selvaag, Ryfylkekokken, uten at hverken han eller de andre får avsløre hvilke av produktene de viser til. Det må spares til den endelige kåringen i februar.

Videre i pressemeldingen står det at deltagere ikke får stille med samme produkt som de har vunnet med tidligere, eller et produkt som er for likt en tidligere vinner.

– Disse kriteriene sikrer innovasjon og nytenkning også i matverdenen og skaper motivasjon for å tenke utenfor boksen, selv med tradisjonelle norske råvarer. Dette er utrolig viktig for å drive Norge fremover som en Matnasjon, sier leder for Det Norske Måltid, Kristin Austigard.

Årets delfinaler arrangeres på litt annerledes vis enn tidligere år, på grunn av ulike restriksjoner som følge av koronaviruset. Derfor arrangeres årets delfinaler i Oslo 15.-17. september, hvor delfinalistene skal konkurrere på nytt, og tre finalister i hver kategori blir utnevnt, totalt 39 finalister.

Den endelige finalen går av stabelen i det som kan kalles en stjernehelg innen mat i Norge. Fredag 5. februar arrangeres Det Norske Måltid, fredag og lørdag 5.-6. februar er det duket for ASKO servering NorgesCup for kokk- og servitørlærlinger, Gladmat inviterer til matfest og det hele avsluttes mandag 8. februar med utdeling av stjerner fra Guide Michelin. Alt dette skjer i Stavanger.

I tillegg deles det ut Det Norske Måltids hederspris.