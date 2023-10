Det var like før klokken 14.30 søndag Sør-Vest politidistrikt meldte om røyk som veltet ut av et parkeringsanlegg ved Madlaveien. Anlegget ligger under flere boligenheter.

Nødetatene var på stedet klokken 14.29, og brannen skal ha blitt raskt slokket.

Artikkelen oppdateres.

