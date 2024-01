Han blir ny leder i Stavanger Venstre

Det opplyser lokallaget i en pressemelding.

Tirsdag kveld avholdt nemlig Stavanger Venstre årsmøte. Der ble Torstein Stråtveit ble valgt som ny leder. Med seg som nestledere får han Poppy Kalesi og Ommund Vareberg. Thea Emilie Svartsund Lunde, Elin Michele Lally og Harald Tveterås er også med i det nye styret i Stavanger-laget. Samtidig takket Tone Bogsnes av som leder.

– Vi er veldig glade for at Torstein Stråtveit har sagt ja til å bli ny leder av Stavanger Venstre. Han er kunnskapsrik, engasjert og har masse erfaring fra Venstre. Stavanger trenger et sterkt Venstre som vil kutte utslipp, skape nye arbeidsplasser og i tillegg satse stort på skole, sier Ann Elin Piel i valgkomiteen.

Årsmøtet ble avholdt på Venstres hus i Stavanger sentrum.

Grønn og liberal

Den nye lederen har ikke uventet klassiske Venstre-verdier som sine uttalte kjernesaker.

– Jeg ønsker å gjøre Stavanger grønn og liberal. Jeg vil kjempe for en grønnere byutvikling, hvor vi begrenser naturinngrepene og bygger boliger og arbeidsplasser langs kollektivknutepunkt. Både tobente og firbente siddiser skal kunne leve gode liv i Stavanger, og det skal føres en politikk som gjør Stavanger til en knallgøy by å bo i, sier Torstein Stråtveit i partiets pressemelding.