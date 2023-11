Aps alternative Stavanger-budsjett: – Står på løftene

Noen av nøkkelpunktene i Aps alternative Stavanger-budsjett er politikk basert på det Arbeiderpartiet gjennomførte i forrige periode sammen med «Hekkan-kameratene» SV, MDG, Rødt, Folkets Parti og Sp.

Investeringsbudsjettet bærer også preg av det.

– Det handler om å stå på løftene vi har gitt, sier Mossige til RA.

Konkret innebærer det blant annet allaktivitetshus i Hillevåg, restaurering av Hetland Prestegård og nytt innbyggertorg i Vikevåg.

– Allaktivitetshuset i Hillevåg er viktig for oss. Bydelen har vært neglisjert gjennom flere år. Det har vært stor enighet om å ha et samlingspunkt for bydelen, sier Mossige.

Det koster en brøkdel av det flertallspartiene fjerner i eiendomsskatt. — Dag Mossige om skolemat

Skolemat i Stavanger

De gjør også grep med skolemat. Mossige beskriver tiltaket som en suksess i Stavanger tross motstanden som kom da det ble lagt fram.

– Det var skepsis blant rektorene, men det har vært unison enighet om at det har vært en suksess. 22 skoler har det i dag, og det koster en brøkdel av det flertallspartiene fjerner i eiendomsskatt, sier Mossige – og legger til:

– Eiendomsskatten har vi hvert eneste år, og det handler om drift. Fjerner vi den kommer det til å gå ut over driften.

Utbytte fra Forus

På inntektssiden har de lagt til 68 millioner i 2024 kun på utbytte.

– Hvordan får dere det til å gå opp?

– Det er Forus Næringspark, og der eier vi 49 prosent. Der har vi et ønske om å ta et ekstraordinært utbytte, noe de andre eierkommunene også har gitt uttrykk for at de ønsker å gjøre, sier Ap-gruppelederen.

De legger også opp til økt rammetilskudd og høyere skatteinntekter i 2024 enn det kommunedirektøren har lagt fram. Selv beskriver Mossige det som moderat, og forklarer hvorfor.

– Innbyggertilskuddet øker fordi det har flyttet flere folk til Stavanger. Hver person som flytter inn gir penger. Om det er for gratis buss eller andre ting vil jeg ikke spekulere i, men det fører til betydelig mer inntekter fra staten.

Én stemme kan avgjøre

Han mener det kommunedirektørens budsjettforslag bærer preg av tiden med Kari Nessa Nordtun som ordfører, og at han registrerer at flertallspartiene ønsker å endre en del av satsingene som er gjennomført av byens forrige koalisjon.

Mossige framholder at Arbeiderpartiet prøver å være ansvarlige, selv om det er et opposisjonsbudsjett.

– Hvordan har det vært å lage et opposisjonsbudsjett?

– Arbeiderpartiet har en grunntanke om at vi ikke legger fram noe vi ikke kan få flertall for. Jeg vil karakterisere dette som et nøkternt og forutsigbart budsjett. Hadde det vært med flere partier ville det vært mer preget av deres politikk, sier Mossige.

Gruppelederen minner også om at maktbalansen i kommunestyret kun er med én stemme. Det gjør at en potensiell avhopper fra flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp kan snu opp ned på hele virkelighetsbildet i Stavanger.

– Har dere med resten av kommunestyret?

– Nei, det er naturlig i begynnelsen av en ny periode å kjøre egne budsjetter for å vise fram hvordan det hadde sett ut om vi styrte alene. Jeg håper noen vil stemme på vårt forslag sekundært, sier Mossige.

---

NOEN BUDSJETTPOSTER I 2024:

Netto driftsresultat på 237 millioner i 2024

Økning på 25,8 millioner i bevilgningene til grunnskolen

Økning på 13,9 millioner til oppvekststaben

Økning på 38 millioner til alders- og sykehjem

Økning på 20 millioner til helsestaben

Økning på 20 millioner til idrett og utemiljø

Opprettholder eiendomsskatten på 255,5 millioner

---