SV-kamp for SUS-finansiering: – Det drives rovdrift allerede

Rogaland SV tar situasjonen på Stavanger universitetssjukehus og helseforetaksmodellen opp på partiets årsmøte i helgen, etter at SUS mangler penger til å fullføre første byggetrinn på Ullandhaug, og der byggingen av trinn to er skjøvet helt ut i det blå.

– Jeg er veldig bekymret både overfor innbyggerne i regionen og de ansatte på SUS, både at vi får et todelt sykehus i lang, lang tid, og fordi det spares på driften for å finansiere bygging. Det går ut over helsetilbudet til innbyggerne og arbeidshverdagen til de ansatte, sier Stavanger SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.

Møtte SUS-sjefene

Han hadde sammen med Rogaland SVs stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa og SVs Marian Hussein i Stortingets helse- og omsorgskomité møter med ledelsen og tillitsvalgte på Våland fredag.

– Ansatte er tydelige på at hverdagen er ekstremt krevende, og vi er bekymret for at ansatte vil søke seg til andre steder og ikke lenger ønsker å jobbe på sykehuset, sier Sakariassen.

– Det blir drevet rovdrift på de ansatte her allerede, det fikk vi veldig klare beskjeder om i møte med de tillitsvalgte. Folk strekker seg og strekker seg, og det skal spares, og spares, og spares. Det går ikke i lengden, supplerer Fiskaa.

SV-trioen mener en feilslått foretaksmodell, der Helse Stavanger må kutte i driftsbudsjettet for å fullfinansiere nybygg på Ullandhaug, gir en uholdbar situasjon som også fører til politisk ansvarsfraskrivelse og manglende demokratisk styring, erstattet av markedsstyring.

– Må skille

– Vi må innføre et skille mellom penger til investeringer og penger til drift, slik at når Stortinget bestemmer at det skal bygges et nytt sykehus, så skal det følge med penger til byggingen. På kort sikt må byggetrinn 1 på Ullandhaug fullfinansieres. Nå har vi hatt en langt på vei uforutsett prisvekst, den kostnaden må staten ta, av hensyn til pasientene og de ansatte, sier Fiskaa.

Hun frykter at sykepleiere og andre ansatte i sterkere grad forlater SUS.

– Allerede har flere sluttet eller blitt utbrente. Det vil det bli bare mer av framover, med mindre vi finner en annen løsning på finansieringen av nytt sykehus, sier Fiskaa.

SV-trioen har ingen klar oppskrift for hvordan partiet vil dekke opp de store statlige beløpene som trengs, men mener dagens modell også rent økonomisk slår negativt ut.

– Når vi bygger nye universiteter eller sykehjem, så sier vi ikke at universitetene eller sykehjemmene må stå for regningen selv over driftsbudsjettet. Selvfølgelig klarer vi både nasjonalt og kommunalt å bygge god infrastruktur, sier Hussein.

– Dagens modell kostbar

– Jeg vil snu på spørsmålet om finansiering: Det er kjempekostbart med den modellen vi har nå. Man tar dårlige beslutninger på kort sikt for å komme videre med byggingen, og det gjør at kostnadene blir høyere enn hvis man hadde satt av penger og bygget det hele ferdig. Nå driver man og sparer seg til fant, sier Fiskaa.

Marian Hussein viser til at de sykehusene som er blitt bygget etter innføringen av foretaksmodellen har, med unntak av St. Olavs hospital, blitt skalert ned underveis i byggeprosessen.

– Idet byggene står ferdig har de allerede for liten kapasitet. Helseforetaksmodellen truer den offentlige helsetjenesten. Vi ser flukt av helsepersonell fra det offentlige, og vi ser tjenestene til pasientene svekkes i region etter region, sier Hussein.

Ingrid Fiskaa, Marian Hussein og Eirik Faret Sakariassen på Stavanger universitetssjukehus. (Stein Roger Fossmo)