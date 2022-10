Ap og listekamp: – Ingen splittelse internt

Tom Kalsås topper listen og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Rogaland. Kalsås er gruppeleder på fylkestinget i Rogaland, samt vararepresentant på Stortinget.

Nominasjonskomiteen står bak Kalsås, men det er dissens om andreplassen. Flertallet i nominasjonskomiteen ønsker Charlotte Sørås fra Stavanger som 2.-kandidat. Et mindretall i komiteen vil ha Bente Gravdal fra Eigersund. Mindretallet som støttet Gravdal vil ha Sørås på 8. plass, der Gravdal står.

Listen er nominasjonskomiteens forslag. Den endelige behandlingen skjer på Rogaland Arbeiderpartis nominasjonsmøte 19. november.

Se hele listen nederst i saken.

Arild Michelsen, leder Stavanger Ap, pekte på Charlotte Sørås som fylkesordførerkandidat. Sørås har de siste tre årene jobbet som rådgiver for nåværende fylkesordfører, Marianne Chesak. Med Kalsås inne i bildet, er Michelsen fornøyd med å ha Sørås på andreplass.

– Sørås er en fremragende kandidat, som ikke bare vil fungerer godt i Stavanger, men hele fylket. Etter tre år med Chesak er hun veldig kvalifisert til å gå videre til å bli en sentral fylkespolitiker, sier Michelsen.

– Sunnhetstegn

Han registrerer at ikke alle i nominasjonskomiteen mener det samme. Likevel synes han at uenigheten internt bare er et sunnhetstegn – og ikke skadelig for partiet foran neste års valgkamp.

– Litt kamp om posisjoner er ikke et usunt tegn. Jeg opplever ikke at det er noen splittelse internt i partiet. Det er bare en styrke for partiet at det er mange dyktige folk. Bente Gravdal er dyktig, men jeg mener Charlotte Sørås bør få andreplassen på listen, sier Michelsen.

Han sier det ikke finnes intern splittelse, som vil slå ut negative og skade «laget» som skal ut i valgkamp.

– Jeg følger prosessen litt fra utsiden – og er ikke en del av nominasjonsarbeidet, men det er ingen harde fronter i fylket. Jeg ser et glimrende lag, og jeg ser virkelig fram til å drive valgkamp. Dette tåler partiet vårt. Det er ikke første gang det er dissens og det vil ikke være den siste, avslutter Michelsen.

Komitéleder: – Mange flinke og ikke plass til alle

Jarle Nilsen er leder av nominasjonskomiteen. Heller ikke han frykter intern splittelse.

– Vi har massevis av flinke og dyktige folk som har politiske ambisjoner og kompetanse til å stå høyt på listen – men det er ikke plass til alle. Vi må velge, og vi har en god organisasjon som har lagt til rette for gode prosesser. Vi har 40 kandidater på listen. Det er kun dissens om 2. og 8.-plassen. Jeg synes det er godt arbeid, og ikke et tegn på intern kamp, sier Nilsen til RA.

– Vi anser at både 2. og 8.-plassen er trygge plasser. I dag har vi 11 representanter på fylkestinget. Vi satser på flere, og Tom Kalsås er den rette lagkapteinen, avslutter Nilsen.

Tom Kalsås topper listeforslaget til nominasjonskomiteen. Gjesdalbuen er gruppeleder på fylkestinget i Rogaland, samt vararepresentant på Stortinget. (Arbeiderpartiet)

Listeforslaget:

1. Tom Kalsås (36) Gjesdal

2. Charlotte Sørås (40), Stavanger (Dissens: Flertallet (7 stk.) ønsker Sørås, mindretallet (to stk.) vil i stedet ha Bente Gravdal (45) fra Eigersund)

3. Asle Rafdal (52), Sauda

4. Emilie Bersaas (30), Haugesund

5. Arvid Erga (54), Sandnes

6. Julia Eikeland (22), Stavanger

7. Morten Larsen (56), Stavanger

8. Bente Gravdal (45), Eigersund (Dissens: Sju stemte for Gravdal, to av komiteens medlemmer ville ha Charlotte Sørås (40), Stavanger)

9. Arne Oftedal (50), Sandnes

10. Solveig Vik (19), Haugesund

11. Marek Boqucki (45), Randaberg

12. Marianne Helvik (67), Sola

13. Frode Waldemar (42), Lund

14. Siv Storesund (63), Karmøy

15. Geir Morten Øvestad (42), Klepp

16. Lillian Vikra (52), Tysvær

17. Odd Westersjø (54), Strand

18. Laine Elin Wold (48), Sandnes

19. Trygve Meyer (47), Stavanger

20. Karina Liknes (18), Karmøy

21. Magne Viggo Høyland (72), Time

22. Bodil Elvie V. Tungland (62) Tysvær

23. Stig Hansen (68) Sola

24. Nina M S Nikolaisen (57) Lund

25. Jan Inge Klakegg (67) Haugesund

26. Hedda Korneliussen (21) Klepp

27. Eivind Kvamsø (34) Hå

28. Lyndsay Patricia Nilsen (22) Utsira

29. Jon Olav Runestad (59) Stavanger

30. Inger Elise Netland Kolstø (69) Karmøy

31. Geir Helge Hansen (52), Tysvær

32. Eva Espeli Pettersen (59), Gjesdal

33. Rohat Kizilirmak (52), Sola

34. Maria Randeberg (24) Randaberg

35. Martin Arnøy Rygg (31) Randaberg

36. Diyar Yasar (24) Sandnes

37. Sigmund Lier (56) Tysvær

38. Siv-Len Strandskog (55) Sola

39. Ømer Demir (17), Stavanger

40. Ingvild Lundbakk Denut (49) Randaberg