Borten Moes medisin

Det er ikke overraskende at Stortinget nok en gang vender tommelen ned for et forslag om å etablere et studium i medisin i Stavanger. KrFs forslag – med oppbakking av Rødt, Venstre og Frp – får ikke med seg Ap, Sp, SV og Høyre i omkampen. Første runde utspilte seg da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) 12. mai sa at han satte punktum for legestudier ved UiS.

Det er ikke noe nytt at både universiteter og studier i Norge må kjempes fram, gjerne over tiår. Det er heller ikke nytt at politisk spill og valgflesk kan være vel så vanlige virkemidler når vekslende regjeringer skal mene noe om høyere utdanning. Senterpartiets iver etter å gjenopprette lærerstudiet på Nesna i Nordland – et sted studenter i økende grad lot være å søke seg til – er en del av partiets higen etter lettkjøpte stemmer. Det er ikke distriktspolitikk å satse på et studium i Stavanger, men å trosse fagfolks råd om nedleggelse av et selvdødt studium i Nord-Norge gir en helt annen distriktspolitisk gevinst.

Mens UiS har utviklet en treårig modell der norske studenter i utlandet tar de siste tre årene i Stavanger, prøver Borten Moe å presse inn 30 nye studieplasser i Tromsø. Ikke overraskende møter Tromsø-forslaget motbør fra studenter, blant annet fordi Universitetet i Tromsø sliter med å skaffe nok veiledningsplasser hos fastleger. Det faktum at nesten halvparten av norske medisinstudenter studerer i utlandet og at kapasiteten på andre medisinstudier her til lands er presset, burde fått i hvert fall Ap og Høyre på Stortinget til å innta en mer Stavanger-positiv holdning.

– Det er ikke noe galt i det, sier Ola Borten Moe til Aftenbladet om utsiktene til omkamper om medisinstudium i Stavanger. Det var betryggende, men før neste runde blåses i gang bør både UiS og Rogalandsbenken på Stortinget presse fram en felles faktaforståelse. For Borten Moe – en statsråd som ynder å framstå uberørt av argumenter – ser ut til å ha låst seg i synet på kostnader og tall. UiS har påpekt feil og mangler ved beslutningsgrunnlaget til Kunnskapsdepartementet, som sier at et treårig studieløp ved UiS vil koste mer pr. studieplass enn et seksårig studieløp ved universitetene som tilbyr legeutdanning i dag. Blant annet påstår Borten Moe at UiS ikke tar med investeringskostnader i sitt regnestykke, mens UiS på sin side peker på at både universitetene i Bergen og Oslo har kostnader som er høyere enn det departementet har beregnet for UiS.

Det må være mulig å få på plass enkle faktiske forhold som investeringskostnader før neste runde om medisinstudier på Ullandhaug blåses i gang. Hvis Ola Borten Moe viser seg å være faktaresistent i medisindebatten, får UiS og politikere fra fylket på alle nivåer fortsette å holde liv i omkampene.