Stavanger-budsjettet: Dette blir dyrere neste år

Slik er endringer i en del av egenbetalingene for Stavangers innbyggere i 2023:

SFO:

Betalingssatsene i SFO høsten 2022 videreføres våren 2023. Fra høsten 2023 økes satsene med kr 99 per måned for en 100 % plass og kr 70 per måned for en 60 % plass.

Eventuelle matpenger kommer i tillegg.

Ordningen med gratis SFO for elever på 1. trinn videreføres. Stavanger kommune følger den nasjonale ordningen med friplass til barn med funksjonshemning på 5-7 trinn, samt egen ordning med gratis SFO-plass på 8.-10. trinn som har et skolefritidstilbud knyttet til et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT).

Kulturskolen:

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 2 prosent fra nyttår.

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består blant annet av ferieklubber med base i kommunens bydelshus og sommerskole på Lundsvågen. Sommerleir på Vier har utgått fra tilbudet.

Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie i 2022 videreføres også i 2023.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Betalingssatsene for 2022 videreføres til 2023.

Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24. juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 400, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 400, er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2023.

Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 185 per døgn og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2023. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 185 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2023.

Betaling ved Lagård dag- og nattlosji økes med 3,7 prosent.

Dagsentertilbud

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 105 i 2023. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2023.

Betalingen for måltider økes med 3,7 % til kr 58 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 102 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Vaksinasjonsgebyr

Gjeldende satser på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreiser opprettholdes.

Renovasjonsgebyrene

Renovasjons- gebyret for 2023 økes fra 2022 med 8 %.

Gebyrøkningen siden 2020 skyldtes i hovedsak IVARs prisøkninger over flere år for hhv restavfall til ESA (ettersorteringsanlegg) og bioavfall til Grødaland biogassanlegg.

Vann og avløp

Prisene for vann økes med 24 %, mens prisene for avløp økes med 12 prosent, her er momsen ikke kalkulert inn.