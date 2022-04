Dropper sykkelvei og ekspropriasjon: Vil lage miljøgate på Stokka

Stavanger kommunes administrasjon legger nå fram en mulighetsstudie for den delen av Øvre Stokkavei som går fra Christian Skredsvigs vei i vest til gangbrua over Ytre Ringvei Vest. Tidligere har det vært foreslått sykkelvei og fortau med inngrep og dermed mulig ekspropriering i opptil 18 private hager. Det sa politikerne nei til i en runde i 2019. Nå er planene nedskalert.

– Jeg har ikke satt meg inn i alle detaljene ennå, men i utgangspunktet er jeg positiv til å gjøre området bedre og tryggere for syklister og gående. Dette kan være positivt for Stokka, sier lederen i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, Ingrid Vikse (SV), til RA.

– Litt tullete

Andre utvalgsmedlemmer er langt mer skeptiske til de nyeste planene.

– Jeg og andre jeg har snakket med i Høyre, synes det er litt tullete å skulle gjøre inngrep i en trang gate med fine alleer og gamle steingjerder, en gate som har lokalt særpreg og en verdi i seg selv, sier Cille Ihle (H).

Hun mener det blir feil å bruke penger og krefter på å opparbeide gatetun.

Jeg synes det er litt tullete å skulle gjøre inngrep i en trang gate med fine alleer og gamle steingjerder. — Cille Ihle (H)

Ved gangbrua over gamle E39 foreslås det gatetun. (Stein Roger Fossmo)

– Paradoksalt

– Er det ikke fint at noen gater har sitt eget særpreg? Det er også paradoksalt å skulle ta bort natur og steingjerder for å gi gaten et grønnere preg. Dessuten er dette et strøk der beboerne har store hager, slik sett er det ikke behov for gatetun her, sier Ihle.

Hun mener senket fartsgrense og fartshumper er bedre tiltak for å bedre sikkerheten for gående og syklende.

– Mot gangbrua er jo Øvre Stokkavei en blindvei, og jeg tror ikke råkjøring er et stort problem i denne gaten uansett, sier Ihle.

[ Eiganes-hus blir flykningbolig, ikke gravsted ]

– Unødvendigheter

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) deler i hovedsak Ihles standpunkter.

– Hvor stor vits er det i å anlegge gatetun når alle som bor her har egne, store hager? Jeg er imot å lage balanseleker og andre unødvendigheter, tiltak bare egnet til å skape konflikter, sier Moi Nilsen.

En del av forslaget er å anlegge et rundt fire meter bredt fortau ved utkjøringen til Christian Skredsvigs vei, kommunen eier her arealer som er opparbeidet som hage, ifølge saksdokumentene.

– De delene av planene som omfatter kommunens egne eiendommer er gode. Det er utfordringer med sikkerheten for gående og syklende, det kan være farlig her, og Øvre Stokkavei brukes som skolevei, sier Moi Nilsen.

Midtpartiet i den vestlige delen av Øvre Stokkavei bygges opp som miljøgate med økt kvalitet på dekke og blågrønne, naturbaserte løsninger, foreslås det i mulighetsstudien. (Stein Roger Fossmo)

Underlag for syklister

Mulighetsstudien peker på at gaten er en viktig samlevei for boligene som ligger rundt, skolevei for elever ved både Lassa skole og Eiganes skole, og er en viktig kobling for gående som skal til Stokkavatnet fra Eiganes.

– Det er avtalt med sykkelseksjonen i Stavanger kommune at det i endelige løsningsforslaget skal tas hensyn til sykkel ved valg av belegg, sikt, krysningspunkter og kobling mot det øvrige sykkelnettet, heter det for øvrig i saksdokumentene, der det poengteres at mulighetsstudien bare inneholder konseptet for strekningen, og ikke tar stilling til konkrete løsninger, krysningspunkter eller kostnader. Dette er faktorer som skal avklares i et eget forprosjekt.

– En veldig fin gate

I Øvre Stokkavei treffer RA Siri Knudsen på spasertur fra hjemmet i Tulipanstien retning butikkene på andre siden av tidligere E39.

– Dette er en veldig fin gate. Jeg ser ikke helt hvordan man skal få plass bilene her hvis man også skal bygge gatetun og ha miljøgate, sier Knudsen, for øvrig mens en søppelbil fra Renovasjonen kjører sikksakk mellom Knudsen og en parkert bil.

Siri Knudsen bruker ofte Øvre Stokkavei når hun skal handle. (Stein Roger Fossmo)

Hun opplever veien som helt grei å spasere i, selv om bygging i det siste har ført til noe tungtrafikk.

– Det går fint. Det hender riktignok at jeg går tur med hund her, og da må jeg enkelte ganger holde hunden tett inntil meg med båndet, sier Knudsen.

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg behandler saken førstkommende mandag, og 27. april avgjør utvalg for miljø og utbygging den framtidige utviklingen av gaten.