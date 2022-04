Eiganes-hus fra gravsted til flyktningbolig

Kommunalutvalget behandlet tirsdag saken «Vurdering av erverv av eiendom ved Eiganes gravlund til gravplassformål» bak lukkede dører. Et flertall gikk imidlertid for å kjøpe eiendommen og bruke den til flyktninger fra Ukraina.

Kommunedirektøren fikk fullmakt til å kjøpe Steingata 72 av et enstemmig kommunalutvalg. Det er derimot slett ikke gitt at huset blir revet og brukt til å utvide Eiganes gravlund med det første.

Kan få statlige penger

I utvalget tok Daria Maria Szymaniuk (MDG) opp et forslag om vurdere å bruke det til flyktninger.

«Kommunedirektøren vurderer å vedlikeholde bygget og tilby det som kommunal bolig til familier og/eller flyktninger til det faktisk blir et behov for å utvide området til regulert formål. Det vises særlig til regjeringens nylige forslag om 1 mrd. kroner til rehabilitering av kommunale bygg som et ledd for å kunne ta imot og bosette flere flyktninger fra Ukraina», heter det i vedtaket som fikk stemmene til Ap, H, MDG, SV og Sp. Frp og KrF stemte ikke for forslaget.

Szymaniuk hadde i går forfall til formannskapsmøtet, og var ikke tilgjengelig for kommentar.

[ Eneboliger og tomter på Eiganes kan bli graver ]

«Spøkelseshuset» debattert

Det mulige kommunale oppkjøpet har skapt noe debatt på Facebook i etterkant av at RA brakte nyheten om oppkjøpsplanene i lørdagsavisen. Cille Ihle (H), som sitter i utvalg for by- og samfunnsutvikling og Eiganes og Våland bydelsutvalg, var blant dem som mente det var en dårlig idé å bruke området med Steingata 72 og Steingata 70 og tomtene rundt bygningene til gravsted.

– «Spøkelseshuset» (Steingata 70) har en 150 år lang historie som Fagerhøi gård, og jeg ønsker ikke å ta bort alle minnene fra en sentrumsnær storgård. Det er viktig å beholde slike små, sentrumsnære oaser, sier Ihle.

Steingata 70 (t.h.), på folkemunne omtalt som «Spøkelseshuset». (Stein Roger Fossmo)

Parkeringen alternativ?

Hun mener at det er en bedre løsning og ta noe av parkeringsplassen mellom gravlunden og Stavanger stadion.

– Eiganes gravlund kan heller utvides til parkeringsplassene hvis det er behov for det. Denne parkeringsplassen er det stort sett aldri fullt på, dessuten brukes den av bobiler med folk som gjør morgentoalettet sitt i buskene ved parkeringsplassen, sier Ihle.

Hun fikk motbør av «bilpartiet» Folkets Partis Lars Peter Endresen og Frode Myrhol på Facebook.

– Noen parkeringsplasser må vi nesten ha i denne byen. Trehus er også fint i byen, men ikke absolutt over alt. Vi kan fint ofre disse to, mente Endresen, mens Myrhol mente parkeringsplassen ofte var fylt opp av biler.

Diskuterte bruken

Venstres gruppeleder Mette Vabø deltok også i diskusjonen.

– Har sjelden sett at den parkeringsplassen er full, ikke engang ved store begravelser. Så bør ikke være noe problem å gjøre den litt mindre og ta vare på disse husene, skrev hun, mens Frode Myrhol, som kjører forbi ofte, insisterte på at han ofte ser den full av biler.

Boligene i Steingata har for øvrig to privatpersoner stående som hjemmelshavere.