240 boliger: Sier nei til dagens Hinna Park-planer i Jåttåvågen

Hinna Park Utvikling har lagt fram planer om utbygging av 240 boliger og 5000 kvadratmeter næringsarealer ved Skråtårnet i Jåttåvågen.

Kommunedirektøren i Stavanger ber utvalg for by- og samfunnsutvikling sende saken tilbake til kommuneadministrasjonen for bearbeidelse når politikerne behandler saken for første gang i et møte 10. februar.

Vil ha bedre solforhold

I en saksinnstilling signert direktør Gunn Jorunn Aasland bes utbyggerne øke størrelsen på de felles uteoppholdsarealene og bedre solforholdene for de nederste leilighetene i tre av de elleve planlagte blokkene, gi rom for mer sol på en lekeplass og vurdere å ta én av de åtte rene boligblokkene ut av prosjektet. To av blokkene er kombinert bolig- og næringsbygg, og én av blokkene er et bygg helt og holdent planlagt for næring.

Hinna Park Utvikling ønsker å grave ut et større område og forme en bukt og en badestrand. Byplanmyndighetene ber om at bukta blir mindre og får minst ett mål større grøntareal enn planene som foreligger nå.

Skråtårnet og høyder

Aasland og hennes stab er heller ikke fornøyd med byggehøydene.

– Antall etasjer er økt fra 6 etasjer opp til 13 etasjer. Det bryter med områdereguleringens intensjon om å framheve Skråtårnet som det høyeste punktet her, heter det i saksdokumentene. (artikkelen fortsetter under illustrasjonene)

[ Badestrand, parker, butikker og boligblokker i nye planer i Jåttåvågen (RA +) ]

Planlagt fasade sett fra sør, med Det Skjeve Tårn til venstre. Den 13 etasjes blokken er planlagt nærmest Gandsfjorden. (Brandsberg-Dahls Arkitekter)

Det høyeste bygget vil være 43 meter over havnivå, åtte meter lavere en Skråtårnet, som har høyeste punkt 51 meter over havet. De to høyeste byggene ligger i god avstand til tårnet sett fra nord og sør. Sett fra sjøsiden blir byggene så høye at de dekker til Skråtårnet. Byantikvaren mener disse høye byggene, sammen med tilsvarende høye bygg like sør for planområdet vil svekke tårnets funksjon som landemerke. Dette vil være ekstra uheldig dersom disse høydene danner presedens for den videre utbyggingen av Jåttå, oppsummerer kommuneadministrasjonen.

Planlagt bebyggelse og Skråtårnet sett fra sjøsiden. (Brandsberg-Dahls Arkitekter)

– Lagt ned mye arbeid

Byplanleggerne peker også på positive trekk med planen. Den legger til rette for nye arbeidsplasser og 240 nye boliger, tett på bussvei og med gangavstand til togstopp, skoler, barnehage og nødvendig daglige tilbud.

– Dette vil bygge opp om bruken av Bussveien, og vil bidra til å redusere klimagassutslipp knyttet til transport. Det er lagt ned mye arbeid i landskapsplanen og formingsveileder som grunnlag for forming av landskapet og plan for opparbeidelse av uteområdene og promenaden. Det er positivt og kan bidra til å sikre kvalitet og variasjon, som det skrives i saksdokumentene.

Det er utvalg for by- og samfunnsutvikling som skal behandle saken torsdag 10. februar, og skal da avgjøre om byggeplanene skal sendes tilbake for bearbeiding eller legges ut til høring og offentlig ettersyn.

[ Se skisser og tall: Slik er planen for nye Vaulen skole (RA +) ]









Daglig leder Målfrid Holme i Hinna Park Utvikling og daglig leder Per Christian Omvik i Brandsberg-Dahls Arkitekter, som har utarbeidet prosjektet. (Stein Roger Fossmo)