Nesten 10 prosent arbeidsledighet og 21.000 permitteringsvarsler

De to siste ukene har tallet på permitteringsvarsler økt dramatisk. Totalt har omkring 350 bedrifter fra Rogaland sendt permitteringsvarsler som omfatter 21.000 personer.

5600 permitteringvarsler kommer fra nordfylket og 15.400 fra sørfylket.

Varslene gjelder for bedrifter som permitterer 10 eller flere.

– Vi får varsler fra mange næringer, inkludert leverandørindustrien til olje og gass. Mange virksomheter opplever stor usikkerhet i disse dager. Foreløpig har flere bedrifter kun varslwt, men ikke iverksatt permitteringer. Samtidig er det mange små og mellomstore bedrifter som permitterer færre en 10 ansatte. Disse blir ikkje meldt til NAV, seier Merethe P. Haftorsen.

Norge har en arbeidsledighet på 10,4 prosent per 24.mars 2020.

Koronautbruddet har ført til at arbeidsledigheten i Rogaland har økt fra 2,3 prosent til 9,9 prosent på omkring to uker.



Tall fra tirdag 24.mars viser at 25.162 personer bosatt i Rogaland har registrert seg som helt uten arbeid på nav.no. De aller fleste av disse har søkt om dagpenger fordi de er permittert fra arbeidet sitt.

Historisk høy ledighet

Samtidig har Rogalands-buen sendt inn 19.981 søknader om dagpenger under permittering og 1790 søknader om ordinære dagpenger, de to siste ukene.

– Vi står i en situasjon utan sidestykke i moderne tid. Mange, både bedrifter og hver enkelt av oss kjenner på mye usikkeret. Majoriteten av de som er arbeidsledige på grunn av koronaviruset, er permitterte og skal i utgangspunktet tilbake i jobben sin, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Vår høyeste prioritet er å sørge for at folk får den hjelpen og informasjonen de trenger. De har behov for å vite korleis NAV kan hjelpe, seier Merethe P. Haftorsen.

