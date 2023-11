Rettssaken starter: 43-åring tiltalt for drap i Stavanger

Rettssaken startet mandag, og det er satt av fire dager til saken i Sør-Rogaland tingrett, melder Stavanger Aftenblad.

Politiet ble kalt ut til en voldshendelse nær Eiganes gravlund tidlig på kvelden lørdag 12. november i fjor, i et område av Stavanger med flere kommunale boliger.

I den aktuelle leiligheten fant politiet en mann som etter kort tid ble erklært død, skutt i magen og hånden og også slått i hodet med et brekkjern, ifølge tiltalen, som er tatt ut Arvid Malde ved Rogaland statsadvokatembeter. Den drepte skal ha dødd av hodeskadene.

Tre personer ble pågrepet i saken, en 32 år gammel mann som bodde i leiligheten, pluss en 52 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann.

43-åringen erkjente tidlig å ha forårsaket 42-åringens død, men han nekter straffskyld da han hevder at han handlet i nødverge. De to andre er ikke siktet for drap eller medvirkning til drap, men 52-åringen er tiltalt for å ha ødelagt bevis, da hun skal ha vasket drapstiltaltes frakk for blod.

Til Aftenbladet har tiltalte forklart at det kom til konfrontasjon mellom ham og 42-åringen som han ville ha ut av leiligheten.

Svein Kjetil Lode Svendsen forsvarer 43-åringen, mens advokat Ørjan Eskeland forsvarer 52-åringen.

Strafferammen for drap er over seks år i fengsel.

(©NTB)