Etterlyser gode ideer til utvikling av Pedersgata

– Vi ønsker at Storhaugfolket engasjerer seg i nærområdet sitt, og har gode ideer til hvordan vi kan gjøre Pedersgata-området mer inkluderende, attraktivt og bærekraftig, sier Kristin Kverneland, prosjektleder i NEB-STAR og i Stavanger kommune i en pressemelding.

Som en av seks byer, er Stavanger valgt ut som fyrtårn for New European Bauhaus, for perioden 2022–2025. NEB-STAR består av 16 partnere, både private og offentlige, som sammen jobber med samfunnsinnovasjon for å bli klimanøytrale raskere – på en inkluderende, estetisk og bærekraftig måte.

Tirsdag var flere av NEB-STAR-partnerne på vervetur: Pedersgata utvikling, UiS, Nordic Edge og Stavanger kommune var klar til å spre budskapet.

Med seg på laget hadde de Brodd håndball som var med å delte ut invitasjoner til nabolaget. '

Brodd håndball-jentene Mari Fyljesvoll og Marie Lomeland Waldow kjenner gatene godt på Storhaug, og deler lett ut 2000 invasjoner til nabolaget. (Stavanger kommune)

Skal teste ideer

I NEB-STAR-sammenheng skal området brukes til testing av nye metoder for stedsutvikling, samarbeidsformer og innbyggerinvolvering.

– I denne «kvikktesten» er vi på utkikk etter gründere, oppstartere eller folk som har gode ideer, det eneste du trenger er et organisasjonsnummer, sier prosjektleder Kverneland og ramser opp videre:

– Vi ønsker løsninger som for eksempel skaper møteplasser, øker opplevelsesverdi, hindrer utenforskap, tilgjengeliggjør kompetanse, åpner nettverk, muliggjør medvirkning, gjør området tryggere, grønnere og mer bærekraftig.

Konkurranseformen er altså kvikktest – som er et eksperiment der utvalgte aktører får testet sine løsninger i reelle omgivelser, i en begrenset periode.

– Vi velger ut inntil fem prosjekter som får tildelt opptil 250.000 kroner hver. Det vil også stilles testområder disponible for kvikktesten. Fristen for innlevering av forslag er fredag 1. mars, sier prosjektlederen.

Her kan du mer om kvikktestkonkurransen i Pedersgata-området.

Thomas Kloster-Jensen Macintyre er postdoktor i innbyggerinvolvering ved UiS, en av NEB-STAR-partnerne delaktig i kvikktesten i Pedersgata. (Stavanger kommune)

Informasjonsmøte

NEB-STAR ønsker at også næringene i Pedersgata-området engasjerer seg og blir med på kvikktesten, påpekes det i pressemeldingen.

– Vi har fått mange nye bekjentskaper i dag – frisører, kolonialhandlere, kunstnere og kaféverter, blant annet. De er alle positive til konkurransen, og sier de vil spre ryktet om konkurransen til sine kunder, sier Kverneland etter tirsdagens informasjonskampanje.

Tirsdag 30. januar, klokken 14,00 blir det informasjonsmøte i lokalene til An Nam i Pedersgata 33.