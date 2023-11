Maijazz: De første artistene er klare

– Endelig kan vi gå ut med de tre første navnene til vårens festival. Det gleder oss å kunne presentere: Angélique Kidjo, Dirty Loops og Nils Petter Molværs «Khmer», skriver festivalen i en pressemelding mandag.

3. til 8. mai arrangeres jazzfestivalen i Stavanger i 2024.

I pressemeldingen påpekes det at Angélique Kidjo kunne meget velfortjent ta imot årets høythengende Polar Music Prize.

– Og det i samme år som hun markerer 40 år som innflytelsesrik artist. Apropos priser – hennes nyeste album «Mother Nature» fikk i 2021 Grammy-pris for beste verdensmusikk. Og det er nettopp Mother Nature-turneen hennes som kommer på besøk til Stavanger. Hun er afropopens dronning, og BBC satte henne på listen over Afrikas mest ikoniske personer. Men først og fremst er hun en kunstner med et viktig budskap – kom og hør det i Stavanger konserthus onsdag 8. mai, skriver festivalen i pressemeldingen.

Videre omtaler de Dirty Loops som en «ren spilleglede og svensk dynamitt med musikalske krumspring som får deg til å sitte måpende og høre.»

– Jonah Nilsson (keyboard- og vokalvirtuos), Henrik Linder (bassgeni) og Aron Mellergård (en duracellkanin på trommer) pøser ut energi med store doser jazz, funk og pop og soul og fusion og gospel og elektronika og disco og you name it. De har opparbeidet en solid fanskare verden over, og det vil ikke forundre oss om den vokser etter Maijazz 2024. Er du sugen på en bakoversveis er det bare å møte opp i Kuppelhallen fredag 3. mai. I 1998 kom et banebrytende album ut i Norge.

Maijazz gleder seg også til at Nils Petter Molvær tar med seg sin legendariske «Khmer» til Stavanger.

– Verket etablerte hans posisjon som en av de ledende stemmene til den nye europeiske jazzbevegelsen på nittitallet. På albumet møtes massive beats og bankende grooves for å underbygge Molværs atmosfæriske trompetsoloer. Det ferdige prosjektet danner en bru mellom de typiske lydlandskapene som artister fra plateselskapet ECM er kjent for, og den den gang modige nye verdenen av triphop, drum’n’bass, ambient, techno, industrial, elektronika og samples. «Khmer» ble en suksess og solgte 250.000 eksemplarer verden over. Feiringen av denne perlen i norsk jazzhistorie er ikke noe du vil gå glipp av i Kuppelhallen tirsdag 7. mai.