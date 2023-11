Tomt p-hus får nytt liv: Satser 100 millioner på Forus

I snart ti år har et parkeringsanlegg ved Røynebergsletta på Forus stått nesten helt tomt. Etter oljekrisen falt interessen dramatisk, og behovet hentet seg aldri helt inn igjen.

Nå har en rekke aktører gått sammen for å gi nytt liv til parkeringshuset. 100 millioner kroner er satset på det nye konseptet, som har fått navnet Station.

– Konseptet er bygget opp etter flere års planlegging. I en bransje som stadig er i utvikling, ønsket vi å skape liv i et relativt dødt parkeringshus på Forus. Station skal levere alle tjenester til bilen – et slags «one stop-shop» for bilen. Du parkerer bilen her, så fikser vi resten. Vi kan ordne skader, taksering, rute-skift, vask, leiebil, service og EU-kontroll, sier Jan Lindberg, daglig leder Station på Forus, til RA.

Han påpeker også at de ser for seg å være et aktuell stoppested for de som leaser bil.

– Her kan du komme innom før en bil skal leveres tilbake, så hjelper våre partnere med alt som trengs.

– Hovedmålet er at du parkerer bilen, så hjelper vi med å få alt fikset, oppsummerer Lindberg.

100 millioner kroner har gitt nytt liv i parkeringshuset på Forus. (Station/Tom Haga)

Nye arbeidsplasser

Daglig leder Lindberg innrømmer at de er stolte av konseptet.

– Vi har lagt til rette for 40–50 nye arbeidsplasser når alt dette er ferdig, i en tid hvor alt i bilbransjen går ned, så kommer dette opp, sier han.

Det er allerede en del aktører som har åpnet dørene i parkeringshuset, men flere skal inn. I januar forventer de å være i full drift.

Til nå er disse aktørene involvert i prosjektet: Norges Automobilforbund, Hurtigruta Carglass, MPS bilskade, Avis leiebil, Flex og biltransport fra Axess. Og flere skal inn.

– En del av konseptet er også at man har ubegrenset tilgang til parkering, ikke minst, sier Lindberg.

Station (Station/Tom Haga)

Vil utvide

Station på Forus er det første parkeringsanlegget som åpner i prosjektet, men målet er å ta konseptet med til flere byer på sikt.

– Vi ønsker å se på andre stedet, for eksempel Trondheim, Bergen, Oslo. Vi må se om konseptet kan bringes videre, sier Lindberg.

Han har stor tro på at konseptet blir godt tatt imot, og at et knutepunkt for å kunne fikse alt som har med bilen å gjøre vil bli populært.

– Den typiske kunden er gjerne en bilbruker som har dårlig tid, og som synes det er enkelt og greit å levere bilen ett sted som utfører alle tjenestene. En annen målgruppe er jo som nevnt leasing-kunder som ønsker hjelp til å få kontroll på bilen før tilbakelevering – eller at vi leverer bilen tilbake for dem.

– Hvorfor har dere valgt å etablere denne tjenesten på nettopp Forus først?

– Vi fant et parkeringshus som var lite i drift, og vi så mulighetene. Det var egentlig bakgrunnen for vi valgte å etablere oss her.

– Fra gründer-siden har vi jobbet med dette prosjektet i rundt to år, sier daglig leder Lindberg.