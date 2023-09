Brakvalg for både Høyre og Ap – Kari erkjenner ikke nederlaget

00.16 natt til tirsdag var den foreløpige opptellingen ferdig i Stavanger, og Arbeiderpartiet blir Stavangers største parti. Høyre kan derimot danne flertall sammen med Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet.

– Jeg føler en gryende optimisme, sier en glisende, noe overveldet Sissel Knutsen Hegdal til RA etter de første resultatene ble klare.

For Arbeiderpartiet har resultatene vært en bipolar opplevelse. De ble største parti med over 1000 stemmer ned til nummer to-partiet Høyre. Samtidig røk flertallet for den sittende posisjonen i Norges fjerde største by.

– Ap har gjort et godt valg, som gjør meg stolt nasjonalt. Nå venter vi på fintellingen, og det kan stå på så lite som én stemme, sier Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun til RA.

– Så du erkjenner ikke et valgnederlag for de sittende flertallspartiene?

– Nei, det er for tidlig, slår Nessa Nordtun fast.

Ordførerens ektemann Esben Ertzeid, Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige så meldingen om gode Ap-tall for Stavanger, men Høyre så ut til å bli enda sterkere. Slik ble det ikke. (Stein Roger Fossmo)

Utregning og mulige splittelser

Tonen var lik på rådhuset, der flertallspartiene var samlet i de sene nattetimer.

Heller ikke Aps gruppeleder Dag Mossige ville se på det som et tapt valg ennå.

– Vi erkjenner ingenting. Vi er ingen slagen koalisjon, sier Mossige.

Arbeiderpartiets gruppeleder og valgkampleder Dag Mossige og Stavanger Aps leder Arild Michelsen etter nattlig møte mellom de rødgrønne. (Stein Roger Fossmo)

Sammen med Stavanger Ap-leder Arild Michelsen forlot han rådhuset etter lange samtaler. Rundt én time tidligere hentet SV inn den lokale tallknuseren Bjarte Hetland for å bistå i utregningene.

Etter det RA kjenner til er det flere muligheter det regnes på i korridorene. Arbeiderpartiet er nære å ta et mandat fra Venstre, noe fintellingen kan vise. Det kan også være en mulighet at Senterpartiet kaprer det siste mandatet det kjempes om.

Regneleken for å bli første koalisjon til 34 mandater for å danne flertall kan også inkludere nye partier inn i det eksisterende samarbeidet. KrF kan være et alternativ, mens nykommeren Industri- og næringspartiet har hatt audiens i begge leirer.

Det har også Senterpartiet. Deres delegasjon har både vært en del av den sittende posisjonen, og var på valgnatten innom den borgerlige konstellasjonens forhandlinger på Greenhouse.

– Er det åpen dør fra Høyre?

– Ja, det opplever vi at den er. Vi har diskutert mulighetsrommet, sier Bjarne Kvadsheim – og fortsetter:

– Vi har tradisjon for å snakke med alle og ikke ha lukkede dører. Du oppnår mer ved å samarbeide med alle parti. Det er Sps mantra.

Bjarne Kvadsheim (Sp), Ap-rådgiver Øyvind Jacobsen, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Birger Hetland (Sp) på vei hjem etter endt arbeidsnatt. (Stein Roger Fossmo)

Kvadsheim SP i forhandlinger Senterpartiets Bjarne Kvadsheim på vei inn i forhandlinger med Høyre og de borgerlige. (Mari Wigdel)

Vil ikke gå i «FNB-fellen»

Nykommeren INP har åpen invitasjon fra begge sider.

– Status er at vi Ringer til Sissel eller Kari i morgen og sier hva vi vil. Det er åpen dør fra Høyre. Det er hyggelig. Samme dør er åpen på andre siden. Ingen har slammet døren i tryne på oss. Det er prisverdig. Det betyr at de tar oss seriøst, sier INPs Jan Inge Selvik.

Han mener også det er noe å lære av det «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» gjorde, og kommer nærmest med et ultimatum om MDG.

– Vi vil ikke gå i FNB-fellen. De gikk til Kari og til et samarbeid med MDG. Jeg var med i partiet da, men da meldte jeg meg ut. MDG er et stort problem for oss. Det er rake motsetningen, sier Selvik.

RA har vært i kontakt med MDG gjennom valgnatten, men de har ikke ønsket å la seg intervjue.

Daria Maria Szymaniuk og Rune Askeland i MDG etterfulgt av Eirik Faret Sakariassen i SV på vei ut etter møte med ordføreren natt til tirsdag. (Stein Roger Fossmo)

VALGRESULTAT I STAVANGER

Arbeiderpartiet 32,2 %

Høyre 30,4 %

Fremskrittspartiet 8,8 %

Kristelig Folkeparti 4,6 %

Sosialistisk Venstreparti 4,6 %

Rødt 3,8 %

Venstre 3,6 %

Industri- og næringspartiet 3,2 %

Miljøpartiet De Grønne 2,9 %

Senterpartiet 2,1 %

Pensjonistpartiet 1,3 %

Konservativt 0,6 %

Folkestyret-listen 0,5 %

Folkets Parti 0,4 %

Partiet Sentrum 0,4 %

Norgesdemokratene 0,4 %

Liberalistene 0,3 %

