Studenter i Stavanger: Så mange står i kø for bolig

17.380 studenter i hele landet har fått tildelt studentbolig før studiestart, ifølge studentsamskipnadene. Men boligkøene er nesten like lange. – En varslet krise, mener NSO.

Studentsamskipnaden i Stavanger melder at 692 studenter har fått studentbolig, og at 540 personer er i kø.

– Vi er fornøyde med å ha tilbudt 17.380 studenter et trygt hjem allerede nå før studiestart. Det er over 1000 flere studenter enn i fjor, sier styreleder Audhild Kvam i Samskipnadsrådet.

De har nå samlet inn tall fra alle studentsamskipnadene i Norge. Per 1. august står fortsatt 15.893 studenter i kø for å få studentbolig – noen få uker før studiestart.

– Vi har bygget mer, og undersøkelsen bekrefter dette. Samtidig ser vi behovet for flere studentboliger framover, sier Kvam.

Køer flere steder i landet

Foruten Oslo og Bergen var studentboligkøene rundt omkring i landet som følger per 1. august (antall tildelte studentboliger i parentes):

Norges arktiske studensamskipnad: 1333 (1524)

Nord studensamskipnad: 276 (670)

Studentsamskipnaden Innlandet: 207 (917)

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark: 0 (20)

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim*: 1312 (2380)

Studentsamskipnaden i Stavanger: 692 (540)

Studentsamskipnaden i Agder: 678 (860)

Studentsamskipnaden i Molde: 107 (188)

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 359 (1012)

Studentsamskipnaden i Volda**: 15 (366)

Studentsamskipnaden i Østfold: 0 (836)

Studentsamskipnaden i Ås***: 475 (606)

Sit opererer ikke med venteliste, men interessentliste

På samme tid i fjor var 14.205 studenter i boligkø, men samskipnadene understreker at rapporteringen var noe annerledes.

Køene er størst hos Studentsamskipnaden SiO i Oslo, hvor 7150 venter på studentbolig og 4129 har fått tildelt bolig.

Hos Studentsamskipnaden på Vestlandet står 3289 studenter i boligkø, 2917 av dem i Bergen. Der har 3332 fått tilbud om studentbolig per 1. august.

NSO: – Presset leiemarked

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at de lange studentboligkøene flere steder i Norge viser en varslet krise i utleiemarkedet.

– At 15.893 studenter står i boligkø, illustrerer hvor presset leiemarkedet er, sier leder Oline Marie Sæther i NSO.

Hun er samtidig glad for å høre at 1000 flere studenter har fått tilbud om bolig enn på samme tidspunkt i fjor.

– Samskipnadene spiller en viktig rolle i å tilby mange studenter et trygt, godt og rimelig hjem under studietiden, sier hun.

Vil bygge mer

Studentsamskipnadene merker også at det er et presset utleiemarked og at etterspørselen er stor ved flere studiesteder.

– Det er en presset situasjon med stadig dyrere boliger i det private utleiemarkedet. Det rammer studentene ekstra hardt, sier Kvam i Samskipnadsrådet.

Hun ønsker enda tettere samarbeid med kommunene og staten for å få bygd flere studentboliger.

– Jeg oppfordrer studentkommuner til å sette seg ned med sine samskipnader og lage gode planer for hvordan man kan sikre enda flere studentboliger framover, sier styrelederen.