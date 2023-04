Universell utforming kan bli belønnet

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Stavanger kommune har arbeidet systematisk med universell utforming i en årrekke. Arbeidet har konsentrert seg om å øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming blant kommunens ansatte. Kommunen har også i en årrekke satset på klarspråk, språkprofil og tilgjengelighet på nettløsninger.

Kommunens ferske temaplan for universell utforming ble nylig sendt ut på høring av utvalg for by- og samfunnsutvikling. Den nye planen bygger videre på kommunedelplanen fra 2014, og tre hovedmål er foreslått:

Stavanger kommune skal bidra til et bærekraftig, barrierefritt og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.

Stavanger kommune skal oppfylle FNs bærekraftsmål og forpliktelsene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Kommunens digitale løsninger skal følge prinsipper for klarspråk og universell utforming, slik at innholdet blir tilgjengelig for alle.

Bedre tilgjengelighet i sentrum

Et av tiltakene som nå blir foreslått er å stimulere til bedre tilgjengelighet i næringsarealer i sentrum. Forslaget er å «vurdere å opprette en tilskuddsordning eller årlig pris til næringsdrivende i sentrum som gjennomfører tiltak for å sikre universell utforming i sine lokaler.»

– Vi håper et slikt tiltak kan inspirere til enda bedre tilgjengelig for enda flere i Stavanger sentrum, sier prosjektleder for planen, Line Møllerop, til Stavanger kommune.

Koselig og utfordrende

Gågatene på sentrumshalvøya består av smale, kronglete brosteinsgater og butikklokaler i historiske trehus. Sentrumskoordinator Claus Petersen minner om at dette er koselig for de fleste, men samtidig også utfordrende med tanke på universell utforming og tilgjengelighet til aktiviteter i sentrum.

– Samtidig har sentrumshalvøya en utfordrende topografi som det ikke går an å gjøre noe med. Derfor er det de små detaljene som en trinnløs atkomst til en butikk, en automatisk døråpner og god skilting og så videre viktige elementer i å gjøre sentrum litt mer universell utformet, sier han.

Han har tro på ordninger.

– En støtteordning kan forhåpentlig bidra til at næringsdrivende i sentrum kan legge til rette for at deres lokaler blir mer tilgjengelige.

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å lese planen og sende høringsinnspill til Stavanger kommune via e-post.