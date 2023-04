Nesten 13.000 rogalendinger får arbeidsavklaringspenger fra Nav

Nav ser imidlertid ingen dramatikk i økningen.

– Det er normalt at antallet AAP-mottakere øker i starten av året, blant annet som følge av sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og i sykefraværet, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Det eksakte tallet på AAP-mottakere ved utgangen av årets første kvartal var 12.658. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 er dette en økning på 811 personer, tilsvarende en økning på 6,8 prosent, , opplyser Nav i en pressemelding.

Fra forrige kvartal økte antallet med 305 personer. Antallet AAP-mottakere utgjør nå 4,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, og ligger på samme nivå som snittet for landet.

– Noe av økningen kan også forklares med endringer i regelverket, og at det var færre som sluttet å motta ytelsen i fjor, fortsetter hun.

43 prosent med psykiske lidelser

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør 29 prosent. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 73 prosent av mottakerne.

– Av de med en psykisk lidelse er det flest med diagnosen depressiv lidelse, sier Haftorsen.

Kvinner utgjør 60 prosent av AAP-mottakerne. Blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland har totalt sett 21 prosent innvandrerbakgrunn.

– Blant de som mottar arbeidsavklaringspenger er det flest med siste yrkespraksis innen butikk- og salgsarbeid, helse, pleie og omsorg, og serviceyrker. Dette er yrkesgrupper med flere sysselsatte kvinner enn menn, og kan forklare noe av grunnen til at det er et flertall av kvinner som mottar ytelsen, sier Haftorsen.

Forskjell på kommunene

Haugesund, Sandnes, og Karmøy hadde ved utgangen av 1. kvartal 2023 høyest andel AAP-mottakere med 4,7 prosent av de mest befolkningsrike kommunene, mens Stavanger og Sola hadde lavest andel med henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Flere av de som mottar AAP sitter på kompetanse som et etterspurt i dagens arbeidsmarked, og flere har et ønske om å jobbe. Høy etterspørsel i dagens arbeidsmarked, gir også muligheter for de med ulike helseutfordringer, mener Nav-direktøren.

– Nav har god kompetanse på arbeidsplasstilrettelegging og kan bistå bedrifter med å finne løsninger. Vi jobber tett sammen med flere bedrifter i Rogaland for personer med ulike helseutfordringer, og vi ønsker enda flere med på laget, sier Haftorsen.

