Rekordfå Røde Kors-oppdrag: – Ser stor endring

Så langt i årets påske har hjelpekorpsene til Røde Kors kun hatt to søksoppdrag, altså der en ikke vet hvor en savnet person befinner seg.

Gjennomsnittet for tidligere påsker er 27 slike oppdrag, og i toppåret 2008 var det så mange som 64.

– Bedre rustet

– Vi ser en stor endring de siste årene. Det at vi har færre søksoppdrag, forteller oss at folk er bedre rustet til å be om hjelp, sier Tommy Eriksen i Hjelpekorpset.

– Bedre mobildekning og værbestandig utstyr gjør at færre går seg vill på fjellet. Vi tror også påsketuristene er blitt stadig flinkere til å melde fra hvor de går og planlegge turene sine etter evne, fortsetter han.

Mange skader

Samtidig har årets påske vært hektisk med tanke på behandling av skader. Per påskeaften morgen hadde Røde Kors vært med på 217 oppdrag og behandlet 378 skader. Så hektisk har det ikke vært for dem siden påsken i 2018.

(©NTB)