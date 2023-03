20.000 rogalendinger trenger nytt pass

– Selv om det meste har blitt dyrere i år, stopper ikke nordmenns reiselyst, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Han forteller at svært mange har pass som er ugyldig eller er i ferd med å gå ut på dato. Politiet opplyser selv at det er totalt 235.000 pass som utløper i 2023.

– Beregninger viser at nærmere 20.000 rogalendinger er i samme situasjon. Når vi vet at det kan være flere måneder med venteliste for å få bestilt pass, begynner det å haste for mange, sier Voll.

Han påpeker også at en del personer har droppet å ha reiseforsikring de siste årene.

– Sjekk derfor at reiseforsikringen er i orden før du reiser, sier han.

– Ryker ferien på grunn av at en ikke har dokumentene i orden, er det viktig å påpeke at avbestillingsforsikringen ikke gjelder. Dette er den enkeltes ansvar å passe på, avslutter Voll.

