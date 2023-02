Sommerferien kan ryke, men det er håp

I skrivende stund, ettermiddagen onsdag 15. januar, har passkontoret på Sandnes politistasjon ikke ledig time de neste seks månedene. Det samme gjelder passkontoret på Randaberg og Stavanger lufthavn Sola. Det er faktisk ikke mulig å booke tid lengre framover i tid heller. I Egersund kan man derimot få time 6. juli.

Noen land krever at passet er gyldig seks måneder framover i tid ved ankomst i landet du reiser til. Med over seks måneders ventetid for å få nytt pass i Norge, så kan det bety at sommerferien ryker og at det blir nok en tur i den trange hytta til svigers.

Ferien kan jo ryke, sier Kjetil Optun, seksjonssjef i FUF Seksjon for forvaltning i Sør-Vest politidistrikt. Men han er også klar på at det er håp.

– Ja, det er lang ventetid akkurat nå. Vi er klar over situasjonen. Men det jobbes med å få lagt ut flere timer. Vi jobber med å få klarert flere folk til å betjene passlukene, sier Optun til RA.

– Så hva må man gjøre dersom passet går ut i april og du har tenkt deg til utlandet i sommer?

– Gå inn og sjekk ofte. Det dukker hele tiden opp ledige timer. Vi legger ut ledige timer fortløpende, nesten hver dag. Dersom folk ikke er kresne og er villige til å ta en time på et annet passkontor enn det som er nærmest – eller der de var sist, så folk jeg sommerferien vil løse seg for mange, svarer Optun.

Derfor er ventetiden lang

– Hvorfor er det så lang ventetid?

– Det er veldig mange som er tidlig ute. Vi hadde forventet et rush etter påske, men rushet har allerede begynt. Dessuten har vi fremdeles et etterslep etter korona. Under pandemien var det veldig mange som lot passene gå ut på dato og ikke brydde seg om å fornye dem. Disse kommer nå, svarer Optun.

Politiet har også hatt kampanjer hvor de ber folk om å forlenge passene utenom sesongen. I år har politiet også begynt med å sende ut SMS til personer med pass som nærmer seg utløpsdato.

– Siden mange har «tjuvstartet», håper vi trykket ikke blir så høyt i sesongen, etter påske, forteller Optun.

Han sier at det jobbes med å enda flere personer til å betjene lukene på passkontorene.

– Akkurat nå er vi i en overgangsperiode fram til vi får opp bemanningen. Når vi får det, slippes enda flere timer. Det er håp, er trøsten Optun kan gi til fortvilte reiselystne.

I fjor var det leveringsproblemer. Leverandøren av pass og ID-kort klarer ikke å levere som forventet. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Ukraina. I 2023 er det ikke leveringsproblemer, forteller seksjonssjefen.

Pass og nasjonalt ID-kort. Norge fikk i 2021 nye pass og nasjonale ID-kort med reiserett. (Heiko Junge/NTB)

Trenger man også ID-kort?

I 2021 fikk Norge en ny versjon av passet. I tillegg kom de nasjonale ID-kortene, som man kan bestille samtidig som man får nytt pass.

– Hva trenger man ID-kortet til når man allerede skal forlenge passet?

– Det er til identifikasjon. Bankkortet er ikke lenger godtatt som ID lenger. Førerkortet kan brukes i de fleste sammenhenger, men ikke alle har det. I tillegg krever nå bankene pass eller ID-kort som identifikasjon. Det nasjonale ID-kortet er praktisk. Man kan ha det i lommeboken. Pass tar større plass og krever mer forsiktighet når det kommer til oppbevaring, svarer Optun.

ID-kortet kan også brukes som reisedokument i Schengen, dersom man har fått ID-kort med reiserett.

– Men kan man stole på det, da? Man hører jo at man kan reise passfritt i Norden og i Schengen, men så blir man jo spurt om passet uansett?

– Vi har passfrihet i Norden, men den er litt skjør. For eksempel ble det krevd pass ved grenseoverganger under pandemien. Ja, det kan plutselig dukke opp krav om det, men ID-kortet med reiserett er et gyldig reisedokument, sier Optun.

