Her panter flest i Rogaland: – Vi har fått egen pantevakt

Obs Mariero er på pantetoppen i Rogaland og på topp ti i hele Norge. I 2022 ble det pantet 42 prosent mer hos Obs Mariero enn året før.

– Vi ønsker å være en pantedestinasjon og kunne tilby en bedre, lettere, rensligere og ikke minst raskere panteopplevelse. Da er det godt å vite at veldig mange velger oss når de skal pante, sier salgssjef Morten Nordal til RA.

Han tror den moderne panteautomaten «R1» har stor betydning for pantetallene. I denne kan du tømme hele poser med pant rett i automaten. Denne pantemaskinen fikk de på plass i mars 2021.

– Det at kunden kan ta med seg en eller flere store sekker med pant og kan hive alt inn i maskinen på en gang, gjør nok at mange kunder heller gleder seg til å pante i stedet for at det skal bli et ork. Men vi jobber med å få på plass en R1 maskin til, da vi ønsker at kundene våre skal få en enda bedre opplevelse med mindre venting når det oppstår kø, sier han.

Nordal har kjent på den store økningen av pantere på butikken.

– Nå har vi en egen «pantevakt» gjennom hele åpningstiden. Pantevakt hos oss er nødvendig på grunn av at trykket på pantingen er så stort. Maskinen må vedlikeholdes, holdes ren og sekker tømmes kontinuerlig. Det er med på å gjøre panteopplevelsen til kunden bedre, da det blir mindre nedetid og venting, sier Nordal.

Resirkulerte flere tusen tonn

Selv med åpne grenser igjen etter pandemien, har pantetallene holdt seg stabile. Vi pantet over 1,5 milliarder flasker og bokser i Norge. På den måten bidro vi til at totalt 21 600 tonn plast og 13 200 tonn aluminium ble resirkulert til nye flasker og bokser, påpeker Infinitum i pressemeldingen.

– Å pante er noe av det enkleste vi kan gjøre for å ta vare på ressurser og dempe klimautslipp. Nye maskiner i mange butikker gjør pantingen enda enklere enn før, så vi håper at alle snart panter alt, sier Randi Haavik Varberg, kommunikasjonsdirektør i Infinitum, som driver pantesystemet.

De totale pantetallene for Norge i 2022 var 921 millioner bokser og 601 millioner flasker. I tillegg kom det inn 38 millioner utenlandske enheter uten pant.

– Pantesystemet er helt unikt, og kanskje det beste sirkulære systemet vi har i Norge. Alle materialene i boksene og flaskene brukes om og om igjen. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier Varberg.

– Alle materialene i boksene og flaskene brukes om og om igjen, sier Randi Haavik Varberg, kommunikasjonsdirektør i Infinitum. (Katrine Lunke)

Infinitum er opptatt av at materialene skal få leve lengst mulig, og brukes igjen og igjen i nye flasker og bokser. I tillegg sparer resirkulering mye energi.

– I fjor sparte panting og resirkulering strøm tilsvarende forbruket til 65 000 husstander. Alle som panter bidrar dermed også til å løse energikrisen, i tillegg til klimaproblemene, sier Varberg.

Disse 10 butikkene fikk inn mest pant i Rogaland i 2022

1. Obs Mariero, Stavanger: 5 733 400

2. Obs Haugesund, Haugesund: 5 069 209

3. Obs Bryne, Time: 4 761 945

4. Coop Mega Madala, Stavanger: 3 980 060

5. Spar Varhaug, Hå: 2 615 918

6. Coop Mega Klepp, Klepp: 1 445 823

7. Coop Mega Egersund, Egersund: 1 322 917

8. Kiwi Lundehaugen, Sandnes: 1 227 397

9. Coop Mega Randaberg, Randaberg: 1 125 639

10. Coop Mega Brueland, Sandnes: 1 095 863

---