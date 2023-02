Tror flere kan lide samme skjebne

Denne uken var firmaet Eureka Engros AS, som er det juridiske navnet på Eureka Møbler, i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Få dager senere, fredag kveld kunne daglig leder og medeier Byrge Hodne fortelle til RA at Eureka åpnet igjen lørdag.

– Det blir «business as usual». Sent fredag ettermiddag kom vil fram til en løsning med nye investorer, og vi har fått til en avtale om å kjøpe tilbake deler av boet. Kunder som har kjøpt og betalt for møbler og varer de ikke har fått, er hjertelig velkomne til å komme og hente. Det var viktig for oss at kundene ikke skulle være skadelidende, sa Hodne til RA fredag.

RA har spurt advokat Kjersti Lunde var bostyrer om hva som gikk galt for Eureka.

Sviktende inntekter og økte kostnader

– Det er en kombinasjon av flere ting. Eureka gikk egentlig veldig bra under pandemien. Det var jo en tid hvor mange pusset opp og holdt seg hjemme. 2021 var et godt år. I 2022 slet de. Etter pandemien har omsetningen gått ned. Dette i kombinasjon med økte utgifter, høye strømregninger, er hovedårsaken, sier Lunde til RA.

– Folks endrende kjøpevaner har kommet overraskende på. Det samme har de høye utgiftene. Det er en uheldig kombinasjon, legger hun til.

Bostyreren forteller at Eureka kuttet så godt det lot seg gjøre.

– De skrudde ned varmen i butikkene, hatt minimumsbemanning og andre grep.

Når forbrukernes kjøpekraft svekkes, vil det naturlig nok svekke varehandelen, poengterer Lunde.

– Jeg tror det er flere innen varehandel som merker reduksjon i omsetningen i kombinasjon med høyere driftskostnader. Jeg tror det blir tøft for veldig mange, sier advokaten.

– Likviditeten i selskaper blir spist opp av høyere driftskostnader, legger hun til.

– Hører det er blytungt

Byrge Hodne, som nå gleder seg over at Eureka drives videre bekrefter at årsaken til konkursen var kombinasjonen sviktende inntekter og økte kostnader.

– Jeg blir overrasket over om ikke andre også rammes. Det jeg hører i bransjen er at det er blytungt. Varehandelen har det generelt tøft nå. Spesielt vanskelig er det for dem som har store varehus, store areal til å varme opp og belyse, sier Hodne.

Mange av de økte kostnadene er noe bedrifter ikke er herre over selv.

– Eureka har åpnet flere butikker, og det koster, men i tillegg har for eksempel strømkostnadene våre firedoblet seg. Det er ikke noe vi hadde budsjettert med, eller forventet, sier Hodne.

Når folk flest får det tøffere økonomisk, avventer forbrukerne med å kjøpe ny sofa.

– Mange har måttet kutte ut det som ikke er helt nødvendig, sier Eureka-sjefen, som likevel ser lys i tunnelen.

Bedring i 2023?

– Selv om Eureka Engros AS var nødt til å slå seg konkurs, så vi i januar en positiv utvikling. Jeg tror det skyldes at vi nå kanskje har sett toppen av renteoppgangen. Prisen på strøm har normalisert seg. Da er det flere som tar seg råd til den sofaen de hadde tenkt å kjøpe tidligere, sier Hodne.

Som RA skrev fredag fortsetter driften av Eureka i et nytt selskap. Hodne fortsetter som daglig leder i det nye selskapet, som fortsatt skal fronte seg med navnet Eureka.

Han er likevel klar på at endringer må til for å kunne ha en sunn drifts framover.

Hvilke endringer det er snakk om, er det for tidlig å snakke om, forteller Hodne, men han sier det kan bli aktuelt å stenge enkelte butikker. Hodne forsikrer om at butikken på Forus har gått bra.

