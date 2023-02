Tilbyr over 200 ungdommer sommerjobb

Forskning viser at stadig flere unge sliter med å få seg en jobb. Vi har som mål å hjelpe ungdom i alderen 14–17 år i arbeid ved å tilby sommerjobb, deltakelse i ungdomscrew eller arbeidstrening. Ved å hjelpe unge med arbeidserfaring gir vi dem verdifulle verktøy og forebygger sosialt og økonomisk utenforskap, sier Charlotte Larsen, prosjektleder til kommunens egen nettside.

Ungjobb er et forholdsvis nytt tilbud i Stavanger kommune som hjelper ungdom i alderen 14–17 år ut i lønnet arbeid. Prosjektet startet i 2019. Siden den gang har over 800 ungdommer har fått sommerjobb gjennom Ungjobb. I løpet av sommerferien 2023 regner det med at over 200 ungdommer vil få jobb.

Kravene

Kommunen har allerede lyst ut jobber. Kravet for å få sommerjobb er at man må bo i Stavanger, være født i 2006, 2007, eller 2008 – og kunne jobbe minst en av arbeidsperiodene: uke 26-27, uke 28–29 eller uke 30-31.

Ungdom under 16 år vil tjene 133.33 kroner i timen. 16–18 år: 149,95 kroner.

– Vi ser at ungdommen er motiverte og har et stort ønske om å få jobbe, sier prosjektleder Charlotte Larsen. Siden Ungjobb mottar statlige lønnsmidler til ungdommene, er det lettere for arbeidsgivere å gi dem en mulighet. Vanligvis har de aller fleste arbeidsgivere 18 års aldersgrense, sier prosjektlederen.

Stavanger kommune har også en rekke andre sommerjobber for ungdom som ikke er mellom 14 og 17 år.

