Eureka åpner igjen lørdag: - Kom fram til en løsning

Onsdag skrev RA at Eureka Engros meldte oppbud i Stavanger tingrett. Eureka Engros AS var det juridiske navnet på Eureka Møbler som har holdt til i Bjødnabeen på Forus.

Fredag kveld forteller daglig leder Byrge Hodne til RA at Eureka vil fortsette driften. Butikkene, alle fem, gjenåpner allerede lørdag klokken 10.00.

– Det blir «business as usual». Sent fredag ettermiddag kom vil fram til en løsning med nye investorer, og vi har fått til en avtale om å kjøpe tilbake deler av boet, sier Hodne til RA.

– Kunder som har kjøpt og betalt for møbler og varer de ikke har fått, er hjertelig velkomne til å komme og hente. Det var viktig for oss at kundene ikke skulle være skadelidende, sier Hodne.

Ansatte får beholde jobben - men endringer kan komme

Alle ansatte får tilbud om å fortsette i jobben på nye, foreløpige kontrakter.

For det vil komme endringer om ikke altfor lenge. Hvilke endringer det er snakk om, er det for tidlig å snakke om, forteller Hodne, men han sier det kan bli aktuelt å stenge enkelte butikker. Hodne forsikrer om at butikken på Forus har gått bra.

– Målet er uansett å utvide og ha flere butikker i Sør-Norge framover, men vi må uansett tilpasse driften slik at vi ikke havner på det samme sporet.

Hodne fortsetter som daglig leder i det nye selskapet, som fortsatt skal fronte seg med navnet Eureka.

Tidligere var Hodnes eierandel, via sitt holdingselskap, 52 prosent.

– Jeg kommer til å ha en annen eierprosent i det nye selskapet, sier han.

Lavere inntekter og økte kostnader

Årsaken til konkursen var en kombinasjon av lavere inntekter og økte kostnader.

Selskapet hadde gjeld på 45 millioner kroner, hovedsakelig til banken. Det nye selskapet overtar ikke gjelden, men kjøper tilbake mye av eiendelene.

Det nye selskapet overtar ikke det gamle selskapets sentrallager utenfor Halden.

– Banken eier bygningen, men vi har kommet fram til en løsning om at vi fortsatt kan være der inntil videre, sier Hodne.