Tingrettsdommer skriver krim på fritiden: – Inspirert av jobb og Rogaland

Espen Skjerven jobber som tingrettsdommer i Sør-Rogaland tingrett. På fritiden skriver han krimbøker, som er inspirert av egne erfaringer som tingrettsdommer, forretningsadvokat, og påtalejurist i Kripos og Økokrim.

Så langt har han skrevet tre bøker i serien om politimannen Tom Grayston: Slakt (2019), Blod er tykkere enn vann (2021) og Kleptokratiet (2022). Alle bøkene har forankring i Rogaland.

Skjerven forklarer at alle bøkene hans har en større tematikk eller mening, enn bare den fiksjonelle handlingen. Slakt handler for eksempel om overgrep på de mest sårbare i samfunnet (flyktninger og barn), menneskehandel og organhandel. Blod er tykkere enn vann handler om barnevernet som system, og dyrevelferd. Mens den siste boken, Kleptokratiet, handler om næringslivets samfunnsansvar for miljø og menneskerettigheter.

Kleptokratiet har blant annet fått femmer fra Nettavisen, og er blitt nominert til krimprisen Sølvkniven.

Parallelle historier

– Kleptokratiet har flere parallelle historier, og er en krim med thriller-elementer, sier Skjerven til RA.

Han forklarer at man følger historien fra tre ståsteder.

– Det ene perspektivet kommer fra et Stavanger-basert oljeselskap, som engasjerer seg i et fellesforetak (joint venture) i Kongo. De ønsker å drive oljeleting og starte oljevirksomhet i regnskogen. Det er noen utro tjenere i dette oljeselskapet, som krysser etiske og rettslige grenser, og går langt for egen profitt.

– Det andre perspektivet handler om menneskerettighetsforkjemperen, Sofie Christensen fra Bryne. Hun jobber i en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som har teften på dette oljeselskapet, og vil avdekke konsekvenser denne virksomheten i regnskogen har. Sammen med sin svenske kollega, Anna Hagberg, søker de svar, og blir utsatt for trusler og et angrep tidlig i boken. I angrepet blir en kongolesisk mann drept, og i selvforsvar slår de i hjel en norsk mann. Det gjør at Kripos blir koblet på. Det er slik man blir introdusert med hovedpersonen, Tom Grayson, som sammen med kollegaer etterforsker angrepet og bakgrunnen for det, sier Skjerven.

Han forteller at historien utvikler seg til å handle om liv og død, og at handlingen er en miks av etterforskningen og noe større, som leseren ikke blir introdusert for fra starten av.

Samfunnsansvar

Skjerven sier at det faglige i boken, det han ser på som «meningen» med boken, handler om næringslivets samfunnsansvar, og selskapers ansvar for menneskerettigheter i utlandet, og hvor galt ting kan gå hvis man ikke har intern kontroll i selskapet på de man samarbeider med i utlandet.

– Et annet poeng er hvor krevende det er for Norge, og alle land for så vidt, å etterforske internasjonale forbrytelser over grensen. Dette dreier seg ikke bare om olje i regnskogen, men om korrupsjon og større internasjonale forbrytelser etter hvert.

– En rød tråd i boken er at det skildres hvor vanskelig det er å drive etterforskningen i Norge, hva jentene gjør i Kongo, og hva oljeselskapet holder på med. Det er et faglig element i bunn, og tre synsvinkler som etter hvert smelter sammen, oppsummerer han.

– Er det viktig for deg at bøkene dine har en større mening eller et tema?

– Ja, det er det som driver meg veldig mye. Jeg vil skrive om et eller annet som gir mening. Alle tre bøkene har det, og jeg har planer om å fortsette med det også, men vi får se hvilken retning det går. Men det skal være samfunnsaktuelt, sier Skjerven.

Forankret i Rogaland

Skjerven forteller at alle bøkene på ulikt vis er inspirert av egne erfaringer fra sin tid som tingrettsdommer, forretningsadvokat, og påtalejurist i Kripos og Økokrim. En annen ting fra Skjervens eget liv som spiller en viktig rolle i boken – er Rogaland.

Hovedpersonen, Tom Grayston, er etablert som Sandnes-mann, og mye av handlingene i alle bøkene er forankret i Rogaland.

– Rogaland betyr nesten alt, egentlig. Jeg er selv Oslo-gutt som har bodd i Rogaland i 10 år, og jeg blir påvirket av omgivelsene her, sier Skjerven.

Han påpeke at det ikke ville vært naturlig for han å skrive om Oslo, både fordi nok forfattere gjør det allerede, og fordi vi har så flotte omgivelser i Rogaland.

– Det å kunne bruke bøkene for å spre regionen, fortjener Rogaland. Det er en flott arena, det er litt «Norge i miniatyr» – det er fjell, hav, flate landskaper og både by og land. Det er en god miks av mye i Rogaland. Det er også internasjonalt her, bare se på næringslivet på Forus for eksempel. Å skrive om Kleptokratiet i en annen by er jo helt meningsløst, oljehovedstaden er Stavanger, og bare det alene gjør det helt opplagt at Kleptokratiet må ha forankring her, sier Skjerven.

– Ja, du har jo til og med lagt litt handling til «oljemesså» ONS?

– Ja, i alle bøkene bruker jeg slike små lokale ting hele veien. Det synes jeg er gøy, sier forfatteren.

Espen Skjerven (Tonette N. Haaland)









