Eli Aga har gitt ut bok: – Inspirasjonen kom fra egne opplevelser i Russland

Eli Aga, tidligere Høyre-politiker i Stavanger kommune, har nylig gitt ut boken «Det russiske egget».

I boken, som hun selv beskriver som både en historisk spenningsroman, og en underholdningsroman med mye Russlands-kunnskap, møter man ulike karakterer med forskjellige perspektiv og opplevelser fra kuppsommeren 1991.

– Det var en vanskelig tid i Moskva, og boken handler om livet til vanlige russere, KGB-folk og mafiaen, som alle må forholde seg til den nye virkeligheten hvor det er maktkamp og mangel på alt, og hvor Sovjetunionen faller fra hverandre, forklarer Aga til RA.

Ung familie fra Stavanger til Moskva

Samtidig møter man en ung norsk familie, fra Stavanger, som kommer til et Moskva som er på grensen til opprør.

– Mannen i familien er utstasjonert for et oljeselskap, og konen, Liva, er kunstner. Hun elsker det vakre og blir ganske fort lokket inn i en felle. Det blir en kamp på liv og død, sier Aga, og påpeker at hun ikke vil røpe for mye. Men, hun forteller at tittelen «Det russiske egget» henspiller på et Fabergé påskeegg

Hun har plassert toppen av spenningskurven i romanen samtidig som kuppforsøket skjer, og det er da det virkelig begynner å snøre seg til rundt den norske familien.

Egne erfaringer

Aga drar inn egne opplevelser og erfaringer i boken, for hun opplevde nemlig kuppforsøket i Moskva på nært hold.

– Alt det politiske i boken er basert på virkelige hendelser, og jeg har blitt inspirert på mange måter av stedet vi bodde på, sier hun.

Hun forteller at hun og familien kjørte inn til Moskva sentrum på morgenen 19. august 1991. Den dagen kuppforsøket mot Gorbatsjov startet. Aga og familien kjørte parallelt med endeløse rekker av tanks inn mot sentrum, og så unge soldater som flirte over kanonene.

– Det var en utrolig sterk opplevelse. Det var et enormt oppbud av våpenmakt. Da vi kom inn til sentrum så vi at folk gjorde opprør mot kuppmakerne. Mange tusener mennesker strømte til i svære demonstrasjonstog. Det var fantastisk å se at folk protesterte mot kuppet, de gikk inn i sentrum ba tanksene snu, og delte ut blomster, forteller Aga.

Hun forklarer at de var i sentrum fordi mannen skulle i et møte på ambassaden, hun selv skulle handle mat, og barna skulle på en sommerskole på den amerikanske ambassaden.

– Da vi skulle hente barna, fordi situasjonen begynte å bli farlig, ble det bygget opp en barrikade rett foran oss, og bak oss kom et enormt demonstrasjonstog. Det var bare et smalt fortau som det ikke var barrikade på med en høy mur på siden. Sjåføren vår vrengte bilen vår opp, og kjørte med to hjul på muren og to hjul på fortauet, og klarte komme forbi barrikaden og ut til der vi bodde. Det var like før vi ble innesperret midt i kampens hete, sier Aga.

Hun forteller at dette var en så spennende opplevelse, at hun begynte å skrive om det.

– Så var det noen som sa jeg burde lage en spenningsroman utav dette her, og dermed så skrev jeg en bok hvor det er både vanlige russere, KGB, mafia, og denne norske familien som havner oppi det hele.

