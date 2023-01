Utleiemarkedet: Spår ny oppgang rundt påsketider

Leieprisene i de fire store byene steg med én prosent i fjerde kvartal 2022. I fjor har leieprisene steget med 7,5 prosent. Det viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i fjerde kvartal og 2022 under ett. Normalt synker leieprisene i årets siste kvartal, men i år steg de, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Bergen og Trondheim med en oppgang på 4,5 prosent etterfulgt av Oslo med 0,5 prosent.

Spår ny oppgang i Stavanger og Sandnes

I Stavanger og Sandnes sank leieprisene med 3,8 prosent sist kvartal.

Nina Byberg i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom mener utleiemarkedet i Stavanger-regionen er stabilt.

– Etter en god økning på leiepriser i fjor, merker vi nå at det har stabilisert seg. Det er fortsatt jevn og god etterspørsel, så vi tror leieprisene vil holde seg på det gode nivået, sier hun i en uttalelse til RA.

Nærmere våren tror hun at regionen igjen vil se en mer moderat økning. Hun påpeker at det er relativt få boliger til leie i regionen.

– Dermed tror vi at når høysesongen for utleie kommer rundt påsketider. Da vil vi ha for få utleieboliger tilgjengelig, og det vil bli press rundt de boligene er som er ledige, sier Byberg.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal 2022 er 2891. Av disse er 1492 i Oslo, 610 i Bergen, 481 i Trondheim og 338 i Stavanger og Sandnes.

– Ut av pandemiene var tilbudet av utleieboliger i Norge historisk lavt. Det er derfor positivt å konstatere at tilbudet nå nærmer seg et normalt nivå, sier Eiendom Norge-direktør Lauridsen.

Skal se på husleieloven

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest.

I regjeringens budsjettavtale med SV, er det nå vedtatt at kommunal- og distriktsdepartementet skal nedsette et utvalg som skal gjennomgå husleieloven.

– Det er viktig at utvalget som skal se på husleieloven ikke bare er opptatt av juridiske rettigheter, men også har oppmerksomhet på hvordan lovgivning påvirker leieprisene og tilbudet av utleieboliger, sier Lauridsen.

– Vi vet lite om utleiemarkedet i Norge, men antakelig er småskala privat utleie dominerende. Derfor må vi ha det samlede tilbudet av utleieboliger i Norge i bakhodet når vi vurderer betingelsene for boligutleie i Norge. Både et velfungerende utleieboligmarked og eiermarked i Norge er viktig, og høye leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, avslutter han.

Utleie-statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører. Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem Johnsen og USBL.

