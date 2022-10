Presset utleiemarked: Slik skilte Eirik og Mathias seg ut i mengden

– Jeg tror det var avgjørende for at vi fikk leiligheten, sier Eirik Lidsheim.

Romkameraten Mathias Schultz Eeg nikker.

– Vi fikk i hvert fall leiligheten med én gang, sier han og smiler.

Kameratene har nylig flyttet inn i en leilighet på Eiganes i Stavanger. De stortrives – selv om det kostet ekstra. Endelig kan de senke skuldrene og slappe av. Flere måneders boligjakt er over.

– Vi begynte letingen etter et sted å bo i månedsskiftet april/mai. I starten trodde vi at det skulle går greit og raskt å finne seg et bra sted. Vi tenkte at vi hadde god tid. Så oppdaget vi at leilighetene ble tatt veldig raskt. Mye raskere enn i Trondheim hvor vi bodde før. Det kom gjerne en leilighet i måneden som var aktuell, men den ble utleid med en gang, forteller Schultz Eeg.

– I starten var vi fire personer som leita sammen. Så ble vi tre, meg og Mathias – og kjæresten til Mathias, sier Lidsheim.

– Vi opplevde også at utleiere ikke var interessert fordi vi er studenter. Mange sa vi ikke engang trengte å komme på visning, forteller Schultz Eeg.

Måtte skille seg ut

Kameratene går på masterstudier, er begge 26 år, og anser seg som rolige personer. Det skjønner de utleiere ikke tar for god fisk.

– Vi gjorde det vi kunne for å framstå på en positiv måte. Vi laget PDF-skriv med hvem vi er, hva vi gjør og referanser fra steder vi har bodd tidligere, sier Lidsheim.

Vennene har vært på oppimot ti visninger. Det var ofte mange om beinet.

– Da vi kom hit, tenkte jeg at her må vi bo. Leiligheten er helt perfekt for oss. Huseier sa det var mange interesserte. Derfor måtte vi skille oss ut på et vis. Vi bestemte oss for å tilby 1000 kroner ekstra. Da fikk vi stedet. Vi er veldig fornøyd, med leiligheten, området, naboer og huseier, sier Schultz Eeg.

1000 kroner ekstra er overkommelig, mener kameratene. De kjenner til andre som har gjort det samme for å komme fram i køen når utleier skal velge leietakere.

– Vi har bodd i mange stygge leiligheter før dette. Når vi har vært på visning så har vi også vært overrasket over kvaliteten på boligene. Mange er nedslitt, det lukter og er ikke bra. Likevel tar utleier samme pris som fine steder. Jeg er glad vi fant et flott sted, sier Schultz Eeg.

Kameratene Mathias Schultz Eeg og Eirik Lidsheim har funnet seg et sted å bo etter flere måneders boligjakt. (Arne Birkemo)

Utleiemegleren: Derfor er det færre utleieboliger

For ti år siden hadde Stavanger en av de høyeste snittleieprisene i landet – til og med høyere enn Oslo, forteller daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Så kom oljekrisen. Jobber forsvant. Folk flyttet. Mange utleieboliger ble stående tomme. Leieprisene falt.

Hauge gir et lite tilbakeblikk på utleiemarkedet i Stavanger-regionen.

Vår region har vært i utakt med resten av landet siden finanskrisen i 2008. — Eirik Hauge, Utleiemegleren Stavanger

– Egentlig har Stavanger og omegn vært i en spesiell situasjon lenge. Vår region har vært i utakt med resten av landet siden finanskrisen i 2008. Mens det gikk ned ellers i landet, eksploderte oljeprisen i 2009. Masse folk kom til regionen. I perioden etter 2011 hadde Stavanger-regionen den høyeste snittprisen i landet, sier Hauge.

Dette varte fram til 2014, da oljekrisen slo inn over Norge – og spesielt Stavanger.

– Oljeprisfallet bidro til at leieprisene gikk ned 28 prosent i løpet av 2015 og 2016. I perioden 2012–2014 var det pluss minus 300 ledige boliger på Finn. I slutten av 2015, da prisene bunnet seg ut, hadde vi 900 ledige boliger, i Stavanger alene, forteller Hauge.

Etter bunnen stabiliserte markedet seg på et nytt, lavere nivå. Gradvis, siden 2016, har utleiemarkedet hatt en jevn økning.

– Dette henger sammen med arbeidsmarkedet samt tilbud og etterspørsel i leiemarkedet, sier Hauge.

Eirik Hauge, daglig leder i Utleiemegleren Stavanger. (Carina Johansen)

I skrivende stund er det like over 200 ledige utleieboliger i Stavanger. Veldig lite, mener Hauge, som mener tilbudet ikke har vært så lavt siden før oljepristoppen for ti år siden.

– Akkurat nå har vi et veldig lite tilbud, samtidig som etterspørselen er relativt stor. Leieprisene har hatt en kraft økning det siste året, sier Hauge.

Han forteller at det er mange henvendelser på boligene som Utleiemegleren annonserer.

– Jeg vil også poengtere at det er stort fokus på oljesektoren om dagen, noe som kan bidra til et ytterligere løft i leieprisene i tiden som kommer.

Snittprisene i Stavanger

Statistikk fra Utleiemegleren viser at snittprisen for tredje kvartal på en ettroms leiligheter var 8045 kroner. Det er opp 1,6 prosent prosent fra samme periode i fjor.

Snittprisen for en tomroms var i august 11.380 kroner, som er opp 4,2 prosent. Snittprisen på en treroms var 14.719 kroner, opp 2,2 prosent.

Utviklingen i leiepriser for to- og treromsleiligheter i Stavanger. (Utleiemegleren)

– Til tross for et presset leiemarked, er Stavanger fortsatt på et levere nivå enn vi var på i 2014. Vi har fortsatt litt å på sammenlignet med de andre store byene, sier Hauge.

Det er en viss interaksjon mellom leiemarkedet og salgsmarkedet, sier Hauge.

– Boligprisene i salgsmarkedet stupte i 2014 og 2015, cirka 20 prosent. Mange som kjøpte på topp i årene før, tapte penger og mistet egenkapitalen dersom de solgte. De som kunne holde på boligen, kom gjerne til oss for å leie den ut i stedet for å selge med tap.

Derfor ble det ekstra mange utleieboliger på markedet, samtidig som arbeidsmarkedet var dårlig i regionen.

– Etter hvert har salgsboligmarkedet tatt seg opp. Folk har sittet på boligen en stund, tjent litt, og har nå muligheten for å selge uten tap eller med gevinst. De har gjerne kjøpt ny bolig, og trenger å bli kvitt ekstra lån.

Leieprisindeks mot boligprisindeks for leiligheter i Stavanger. (Utleiemegleren)

Endring: – Flere vurderer å kjøpe for å leie ut

Nina C. Byberg, avdelingsleder i EiendomsMegler1 Boligutleie Stavanger sier også at mengden utleieboliger har gått ned. Mye av forklaringen på det er at flere huseiere har solgt utleieboligene sine etter et marked preget av lav oljepris og et urolig arbeidsmarked.

Likevel ser hun en bedring.

– Trenden i år, etter pandemien, er at flere kontakter oss for å gi en vurdering på hvor mye de kan leie ut et objekt som ligger ute for salg. Flere vurderer å kjøpe for å leie ut. Mange huseiere fikk panikk og solgte under oljeprisnedgangen. Nå er leieprisene på vei der de var før. Utleiere kan få gode leiepriser. Derfor tror jeg at det kommer flere boliger – og det trenger utleiemarkedet, sier Byberg.

Ifølge Byberg er det behov for alle typer leiligheter.

– Det som trengs mest er eneboliger og familieboliger i nærheten av de internasjonale skolene, på Madla, Gausel og Eiganes. Når det kommer til leiligheter er det mest behov for sentrumsnære i Stavanger og Sandnes.