Sjokkert over leieprisene i Sandnes og Stavanger: – Krevende

– Flere ting gjør at den økonomiske situasjonen begynner å bli vanskelig nå. Strømprisene øker, matvarene koster mer og bensinprisen er på vei opp. For meg var det toppen av kaken at leieprisen også skulle stige og gjøre situasjonen enda vanskeligere, sier Filip Pedersen (21) til Rogalands Avis.

Han leier en leilighet på 50 kvadratmeter på Lura i Sandnes, byen som sammen med Stavanger er der leieprisene øker mest i hele landet, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. For Pedersen er det et gjennomtenkt valg at han leier i nærheten av kjøpesenteret Kvadrat der det også er gode kollektivforbindelser. Bilen hans står nemlig for det meste i ro hjemme.

– Jeg betaler nå 8931 kroner måneden i leie, og dette beløpet inkluderer et fast forskudd for strøm. Da jeg flyttet inn i desember 2020 var leien på 8500 kroner i måneden. Den siste tiden har vært svært krevende med dyrere leie, strøm og mat. Jeg må leve mer fra lønn til lønn, noe som går ut over sparing til andre ting, sier Pedersen.

Lenger ned i saken kan du se hvor mye leieprisene øker i Stavanger og Sandnes. Megler forteller også hvilke bydeler som er dyrest og billigst å leie i.

– Kostnadene «forsinker» muligheten for boligkjøp

Leietakeren i Sandnes studerer hotelledelse på siste året, og ved siden av studiene jobber han som kunderådgiver i Sandnes Sparebank. Det er helt nødvendig for ham å ha inntekt ved siden av studielånet for å kunne betale regningene sine.

– Foreløpig kan jeg fortsette å leie der jeg bor, så lenge jeg klarer å sette av penger til sparing. Dersom prisene øker mer, derimot, vil jeg ikke ha mulighet til å leie samme plass lenger, og jeg har for så vidt allerede begynt å se på andre muligheter, siden alt fort blir dyrt nå. Jeg vil prøve å holde leiekostnadene under 9000 kroner i måneden. Dette ser jeg jo begynner å nærme seg, sier 21-åringen.

Filip Pedersen leier på Lura i Sandnes. Han synes det er kjekt Stavanger og Sandnes er ettertraktede byer, men mener leieprisøkningen kan gjøre det vanskeligere å bo her. (privat)

– Sparing til egen bolig er noe jeg prioriterer sterkt, blant annet ved å fylle opp BSU-en hvert år, i tillegg til å spare på annen konto. Jeg ser imidlertid at dette blir vanskelig framover, siden det er vanskeligere å spare mens jeg leier og prisene er som de er. Jeg mener at alle kostnadsøkningene spiller en rolle i å «forsinke» muligheten til kjøp av egen bolig, forteller Pedersen.

Han understreker likevel at han er heldig som har vært flink å spare til boligkjøp lenge, samt at han har en jobb som lar ham tjene og spare ekstra. Men når han ser på budsjettet sitt, er det klart at det blir mindre å spare etter alle utgiftene.

[ Prissjokk for norske husholdninger ]

Sjokkert over prisgalopp

Rogalands Avis har sett nærmere på leieprisstatistikk for Stavanger og Sandnes:

Tall fra Eiendom Norge som viste at leieprisene i Stavanger og Sandnes har steget med 4,7 prosent det siste kvartalet. Ser vi på leieprisøkningen det siste året, er den på hele 15,3 prosent. Det vil si at Stavanger og Sandnes har den sterkeste leieprisveksten i hele Norge. Tallene til Eiendom Norge baserer seg, blant annet, på leieprisene som annonseres på Finn.no, og gjennomsnittlig utropspris for hus og leiligheter er henholdsvis 20.330 og 13.983 kroner i månedsleie.

Norge. Tallene til Eiendom Norge baserer seg, blant annet, på leieprisene som annonseres på Finn.no, og gjennomsnittlig utropspris for hus og leiligheter er henholdsvis 20.330 og 13.983 kroner i månedsleie. En annen aktør på leiemarkedet, Husleie.no, utarbeider prisstatistikk ut fra inngåtte leiekontrakter , og tallene deres viser derfor at leieprisene i Stavanger og Sandnes sank med 0,9 prosent i årets tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor. Gjennomsnittlig leiepris for tredje kvartal i Stavanger er 11.104 kroner måneden, mens den i Sandnes er 10.046 kroner per måned, ifølge Husleie.no.

, og tallene deres viser derfor at leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,9 prosent i årets tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor. Gjennomsnittlig leiepris for tredje kvartal i Stavanger er 11.104 kroner måneden, mens den i Sandnes er 10.046 kroner per måned, ifølge Husleie.no. Statistikk fra Utleiemegleren viser på sin side at snittprisen tredje kvartal for å leie en ettroms leilighet i Stavanger var 8045 kroner. Snittprisen for en tomroms ligger på 11.380 kroner, og en treroms kostet gjennomsnittlig 14.719 kroner måneden å leie i oljebyen.

– Det er flott at Stavanger og Sandnes begynner å bli ettertraktede byer, men økningen i leiepriser gjør at det kan bli svært vanskelig å bosette seg her. Jeg må ærlig innrømme at jeg ble sjokkert da jeg leste at Stavanger og Sandnes toppet listen med høyest leieprisøkning i landet, sier leietaker Pedersen på Lura.

Daglig leder Kjetil Olsen i Husleie.no påpeker at tallene deres viser at Stavanger og Sandnes har hatt en flat utvikling det siste året, noe som skiller dem fra de andre norske storbyene.

– Det ser heller ikke ut til at Stavanger opplever den samme «giftige cocktailen» som de andre norske storbyene. Vi ser spesielt i Oslo at økt verdifastsettelse på sekundærboliger gjør at mange har solgt utleieboligen, og det er dermed færre utleieboliger i markedet enn før, sier Olsen til Rogalands Avis.

[ Størst prisøkning i landet ]

– Mindre for pengene

Drøyt fire kilometer fra Stavanger sentrum, på Tasta, leier Dennis Malmin (26) og samboeren en leilighet på 70 kvadratmeter for 14.000 kroner i måneden inkludert strøm.

– Tidligere leide vi på Lervig brygge, men det ble for lite for oss etter hvert. Da vi var på utkikk etter nytt sted å bo, merket vi at prisene begynte å øke markant. Nå ser vi at leieprisene har steget kraftig og at leietakere får mindre for pengene, sier sosiologistudenten Malmin til Rogalands Avis.

Dennis Malmin leier med samboeren på Tasta i Stavanger. (privat)

– Vi bor imidlertid fint her på Tasta, selv om jeg mener det vi betaler i månedsleie godt kunne vært et par tusenlapper billigere ut fra tidligere pris, størrelse og beliggenhet, legger han til.

Stor leieprisforskjell mellom bydelene

Malmin og samboeren som leier på Tasta betaler 200 kroner per kvadratmeter, mens Pedersen på Lura betaler drøyt 178 kroner kvadratmeteren i sin leiebolig. Dette gjenspeiler at det er dyrere å leie i Stavanger enn Sandnes, men det kan være store forskjeller mellom bydelene i samme kommune.

– Det er som regel høyere leiepris i sentrumsområdene og de nye boligene i østre bydel, mens leieprisene er lavere utenfor Stavanger, altså ut mot Kvernevik, Randaberg, Sola, Klepp og Bryne, sier Siri Pettersen i Utleiemegleren til Rogalands Avis.

Når Pettersen skal trekke fram de dyreste bydelene å leie i, nevner hun Stavanger sentrum, Stokka, Eiganes og Madla, samt områdene på Hinna, Laberget og i Jåttåvågen der flere av energiselskapene holder til. Tasta bydel plasserer seg nokså midt på treet når det kommer til månedlig leiepris.

Siri Pettersen i Utleiemegleren kjenner markedet i Stavanger og Sandnes godt. (Utleiemegleren)

– Videre er det slik at boliger av høy standard og som er ganske nye, koster mer å leie enn eldre boliger av lavere standard, sier megleren.

Ifølge Utleiemegleren kan det skille mellom 5000 og 10.000 kroner for å leie et hus i Stavanger og Sandnes alt etter hvilken by og bydel leietakeren bosetter seg i. Når det gjelder prisforskjellene på å leie en leilighet samme sted, kan det fort skille fra 2000 til 5000 kroner i måneden.

[ La til 1000 kroner ekstra måneden for å sikre leiebolig ]