Politiet om skolebrannen: – Innhenter videomateriale

Politiet meldte om brannen klokken 01.05 natt til mandag.

– Vi etterforsker. Det er all grunn til å undersøke denne saken nærmere, sa innsatsleder på stedet, Sten Kristian Lund, til RA ved 02.00-tiden.

Rogaland brann og redning sendte mannskaper fra Schancheholen og Stavanger stasjon ut til skolen i Hjalmar Johansens gate ved 01.00-tiden, og brannen ble raskt slukket.

Politiet drev etterforskning på Ullandhaug skole natt til mandag. Det er mistanke om at brannen er påsatt. (Stein Roger Fossmo)

Det hadde brent i utvendig kledning i den nordlige delen av skolen.

Det er mistanke om at én eller flere brannstiftere har vært i aksjon i regnværet natt til mandag.

– Spor på stedet kan tyde på at brannen er påsatt, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Innhenter materiale fra videoovervåking

Mandag formiddag er det ingen mistenkte i saken.

– Vi har mistanker om at brannen er påsatt, og jobber ut ifra den hypotesen. Per nå er det ingen konkrete mistenkte i saken, opplyser Ole Petter Hanssen, etterforskningsleder i Sør-Vest politidistrikt, til RA.

Politiet arbeider med nå med å innhente materiale fra videoovervåking, både fra skolegården og andre relevante steder.

– Vi har sikret oss videoovervåkingen fra Ullandhaug skole. Nå jobber vi også med andre videovervåkningsmuligheter også.

Rektor: – Elevene informeres i klasserommene

På tross av brann i nattetimene, begynte ny skoleuke som vanlig på Ullandhaug skole mandag morgen.

– Jeg fikk tidlig beskjed fra politiet om at driften på skolen skal gå som normalt, sier Unni Iversen, rektor ved Ullandhaug skole, til RA.

Unni Iversen, rektor ved Ullandhaug skole (Mari Wigdel)

Yttersiden av skolen er brannskadd. På innsiden av bygget er en vegg, hvor det er et toalett, delvis revet.

– Hvilke hensyn tar dere når dere informerer elevene?

– De ansatte informerer elevene i klasserommene om hvorfor det ser ut som det ser ut. Vi informerer dem om at dette ble tatt hånd om ganske kjapt, og sørger for at de blir klar over at det går alarmer og brann og politi var til stede på veldig kort tid, sier Iversen.

Rektoren forteller at de fleste syns dette er trist.

– Folk er jo glad i skolen sin, så jeg tror de synes det er kjipt at den blir ødelagt. Det er ikke kjekt å komme til dette mandags morgen, verken for oss ansatte eller elevene som dette er skolen til. De fleste synes det er trist, sier hun.

Flere branner på kort tid

Branntilløpet på skolen i Bekkefaret skjedde bare to døgn etter at det brant i to barnehager i Klepp.

Det gikk alarm om brann i Markå barnehage rett før 04.00 natt til lørdag. Rett etter ble det meldt om brann i Lyngmarka barnehage, som ligger i gåavstand fra den andre barnehagen.

Politiet har gjennomført undersøkelser på begge disse åstedene, men har så langt ikke konkludert med brannårsak.

– Det er gjort en del etterforskningsskritt, og vi har blant annet avhørt vitner og sikret overvåkingsvideo. At det brenner i to barnehager på såpass kort tid kan gi en indikasjon på at bygningene er påtent, men vi har ingen mistenkte. Heldigvis er det ikke meldt om fysiske skadde som følge av brannene, men politiet ser naturligvis likevel svært alvorlig på disse sakene, sier politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt mandag.

Skjermpdump Google Maps (Google Maps)

Ber om tips

Politiet har fått inn enkelte tips knyttet til branntilfellene, men ber de som har interessant informasjon om å ta kontakt på telefon 02800.

Politiet ber om at vitner som oppholdt seg i området på Klepp hvor de to brannene fant sted i tidsrommet natt til lørdag 7. februar i tidsrommet klokken 03.00-05.00, tar kontakt med Jæren politistasjon.

Torsdag kveld brant det også i en garasje i Grudevegen på Kleppe. Garasjen, der det sto plassert en bil, brant helt ned.

