Alle over 18 år tilbys dose 4

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider onsdag.

FHI sendte før helgen ut et informasjonsbrev om at aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko ikke er blant målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose. FHI åpner likevel for at de som er i denne gruppen kan ta en ny dose hvis de selv ønsker.

Lav risiko for alvorlig sykdom

FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp som lav for 18-64-åringene uten underliggende risiko. Det kan likevel være aktuelt å ta en oppfriskningsdose for de som skal ut og reise, de som ønsker å beskytte sine omgivelser eller redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, og de som generelt er urolige for sykdommen.

18-64-åringer uten underliggende risiko kan få satt dose 4 i Stavanger kommunes vaksinesenter i Hjalmar Johansens gate 10. Denne gruppen må bestille tid først i Remin.