Forsvareren til Tengs-tiltalt ber haikere fra 1995 melde seg

Helt fra første gang han ble avhørt i 1996 har den nå tiltalte Karmøy-mannen forklart at han den kvelden Birgitte Tengs var i Kopervik, kjørte to kvinnelige haikere i 30-årene fra Håvik, lenger nord, og inn til Haugesund. Dette gjentok han da rettssaken startet i forrige uke, men påtalemyndigheten har ikke festet lit til hans forklaring.

Under rettssaken i Haugland og Sunnhordland tingrett tirsdag var haiking på nytt et tema i saken. Om Birgitte Tengs gikk hjem eller ble plukket opp av en bil er blant de mer sentrale spørsmålene i saken. Den tiltalte 52-åringen har flere ganger fortalt at han plukket opp jenter i 16-17-årsalderen.

– Vi går nå ut med en oppfordring til de to damene som satt på med tiltalte, om å melde seg. Politiet har ikke gjort noe med dette, sier forsvarer advokat Stian Kristensen til NTB.

Advokaten mener dette kan bidra til å fylle ut tidslinjen på kvelden og natta der den 17 år gamle jenta ble drept, og være med på å bevise at klienten faktisk snakker sant slik han forklarer seg.

Aktoratet i saken deler imidlertid ikke forsvarerens entusiasme om betydningen dersom de to damene skulle melde seg.

– Dess mer informasjon vi kan fylle inn puslespillbrikkene, dess bedre, tenker jeg. Men den tiltalte har jo forklart at han plukket opp disse haikerne mye tidligere på kvelden. Dette er jo på et tidspunkt hvor Birgitte fremdeles er live, så jeg ser ikke helt at dette er relevant for skyldspørsmålet i saken, sier statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Moren avviste

Statsadvokaten leste tirsdag opp et avhør politiet gjorde med moren til den tiltalte kort tid etter at 52-åringen var blitt pågrepet i fjor.

– Å er det den saken, men det har han ikke gjort, svarte kvinnen da avhøreren forklarte at sønnen var blitt pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Hun strevde med hukommelsen og var fortvilet over at sønnen var blandet inn drapssaken, men hun var helt klar på at hun natten til 6. mai 1996 hadde våknet og gått ned på kjøkkenet. Der hadde hun sett sønnen komme hjem og gå inn.

Hun forklarte at sønnen hadde rene klær da han kom hjem, og at hun senere hadde vasket dem, slik hun pleide.

– Jeg husker han sa at hun var blitt påkjørt, men neste dag kom det i avisa at hun var blitt drept, sa kvinnen da de morgenen etter fikk høre om at en jente var blitt funnet død, sa kvinnen.

Foreldrene ble berørt

Tre av barndomsvenninnene til Birgitte Tengs vitnet også i retten tirsdag. 27 år etter at hun ble drept, minnes de fremdeles Birgitte Tengs som en varm, snill jente som var glad i alle mennesker.

– Det var fryktelig sterkt for foreldrene å høre venninnenes vitnemål. Det å høre det som den gang var unge piker og i dag er voksne damer fortelle levende om Birgitte, var som å skru tiden tilbake og følelsesmessig sterkt, forteller bistandsadvokat Erik Lea til NTB.

I likhet med Birgitte Tengs var de tre vitnene tirsdag bare 17 år da barndomsvenninnen ble drept i 1995. Alle husket Birgitte som den modigste i vennegjengen som godt kunne gå alene i mørket.

Gamle Sundveg, der Birgitte Tengs ble funnet drept på morgenen 6. mai 1995, var en naturlig vei å gå til og fra Kopervik for venninnene. Men de brukte veien mest på dagtid. Den var ikke opplyst, og på kvelden og natten var den ofte brukt til villmannskjøring eller et sted kriminelle kunne søke til for å gjennomføre transaksjoner.

– Jeg gikk aldri Gamleveien alene hjem når det var mørkt. Jeg kunne gått den sammen med noen andre, men aldri alene, sa den ene av barndomsvenninnene da hun vitnet tirsdag.

– Jeg tror Birgitte kunne gjort det. Hun var mye mindre redd enn meg, la hun til.

Narkotikahandel

En av de andre venninnene sa at de visste at det foregikk narkotikahandel på den mørklagte veistrekningen et par kilometer utenfor Kopervik, og at man kunne støte på biler som kjørte ganske fort.

– Det var ikke den foretrukne veien. Birgitte gikk mer der. Hun var ikke så mørkredd og likte den bedre enn hva jeg gjorde, sa kvinnen videre.

– Flere vitner har fortalt om denne veien og om hvordan den veien ble brukt på den tiden, og som vil vitne om det utover i saken, sier Thale Thomseth.

